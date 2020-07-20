İhraç talebiyle disipline sevk edilen MHP'li Enginyurt: Tarım Bakanı eleştirimden sonra bunu bekliyordum

MHP'den kesin ihraç talebi ile parti Disiplin Kurulu’na sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Tarım Bakanı eleştirimden sonra bunu bekliyordum” dedi.
ANKA Haber Ajansı’ndan Mehtap Belen'in sorularını yanıtlayan Enginyurt, parti Disiplin Kurulu’na sevk kararının gerekçeleri hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını belirterek, “Partiden bana tebliğ edilen herhangi bir şey yok, karara bakıp yarın saat 11.00'de Meclis’te düzenleyeceğim basın toplantısı ile durumu değerlendireceğim” dedi.
MHP üst düzey yöneticilerinden edinilen bilgilere göre, zaman zaman AKP konusunda yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Enginyurt’un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından parti politikalarına aykırı açıklamalarda bulunmaması konusunda defalarca uyarıldığı belirtilirken, Enginyurt, kendisine böyle bir uyarının yapılmadığını söyledi.
Bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar"
Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklaması üzerinden AKP'yi eleştirmiş, AKP tarafının 'MHP'yi yok saydığını' savunmuştu. "Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz" diyen Enginyurt, "Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" ifadesini kullanmıştı.
Enginyurt, açıklamasında şunları söylemişti:
"Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz.
"Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?"