İhraç talebiyle disipline sevk edilen MHP'li Enginyurt: Tarım Bakanı eleştirimden sonra bunu bekliyordum

MHP'den kesin ihraç talebi ile parti Disiplin Kurulu’na sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Tarım Bakanı eleştirimden sonra bunu bekliyordum” dedi.

ANKA Haber Ajansı’ndan Mehtap Belen'in sorularını yanıtlayan Enginyurt, parti Disiplin Kurulu’na sevk kararının gerekçeleri hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını belirterek, “Partiden bana tebliğ edilen herhangi bir şey yok, karara bakıp yarın saat 11.00'de Meclis’te düzenleyeceğim basın toplantısı ile durumu değerlendireceğim” dedi.

MHP üst düzey yöneticilerinden edinilen bilgilere göre, zaman zaman AKP konusunda yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Enginyurt’un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından parti politikalarına aykırı açıklamalarda bulunmaması konusunda defalarca uyarıldığı belirtilirken, Enginyurt, kendisine böyle bir uyarının yapılmadığını söyledi.