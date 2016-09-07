T24 LogoT24 Logo
Gündem

İhraç edilen akademisyenlere sosyal medyadan destek: #KOÜHocalarımaDokunma

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisinin de imzacısı olan 19 akademisyen KHK ile ihraç edilmişti

08 Eylül 2016 01:45

Kocaeli Üniversitesi’nden (KOÜ) 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisinin de imzacısı olan 19 akademisyene sosyal medyadan destek sürüyor.

Akademisyenler için sosyal medyada #KOÜHocalarımaDokunma etiketiyle ihraçlara tepki gösterildi

Bugün üniversiteye gelerek odalarını boşaltan akademisyenleri, öğrencileri alkışlarla uğurlanmıştı.

Sosyal medyadan gelen destek mesajları şöyle:

ETİKETLER

kocaeli üniversitesibarış için akademisyenlerihraçsosyal medyadestek

\r\n","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-09-08T01:45:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/ihrac-edilen-akademisyenlere-sosyal-medyadan-destek-kouhocalarimadokunma,358887","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/ihrac-edilen-akademisyenlere-sosyal-medyadan-destek-kouhocalarimadokunma,358887"}]

İlgili Haberler

Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenler: Bu kısa bir veda!

KOÜ’de “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan 19 akademisyen KHK ile ihraç edilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24