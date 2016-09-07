İhraç edilen akademisyenlere sosyal medyadan destek: #KOÜHocalarımaDokunma

Kocaeli Üniversitesi’nden (KOÜ) 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisinin de imzacısı olan 19 akademisyene sosyal medyadan destek sürüyor.

Akademisyenler için sosyal medyada #KOÜHocalarımaDokunma etiketiyle ihraçlara tepki gösterildi

Bugün üniversiteye gelerek odalarını boşaltan akademisyenleri, öğrencileri alkışlarla uğurlanmıştı.

Sosyal medyadan gelen destek mesajları şöyle:

#KOÜHocalarımaDokunma Tweetleri