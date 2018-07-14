İhraç edilen akademisyene kitaplarını vermediler

Haklarında soruşturma açılarak önce açığa alınan Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki Barış Akademisyenleri, yaklaşık 1 yıl sonra geçen hafta Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti. DEÜ'de öğretim görevlisiyken barış bildirine imza attığı için bir yıl önce hakkında soruşturma başlatılarak açığa alınan Prof. Dr. Ayşen Uysal, İktisat Fakültesi’ndeki odasına özel eşyalarını ve kitaplarını almak için gitti.

İhraç edilmesinin ardından fakültedeki odasına giderek özel eşya ve kitaplarını almak isteyen Uysal’a “Savcılık arama yaptıktan sonra odayı açabiliriz” denerek izin verilmedi.

"Zaten açığa aldılar, kitaplarımı almama neden izin vermiyorlar?"

Cumhuriyet'in haberine göre, DEÜ İktisat Fakültesi’ne giderek odasındaki özel eşyalarını ve kitaplarını almak isteyen Prof. Dr. Ayşen Uysal, “Savcılık arama yaptıktan sonra odayı açabileceklerini söylediler. Bir yıldan fazla süredir kapalıydı. Fareler kullanıyordu odayı. Zaten açığa aldılar, YÖK’e, MİT’e nereye gerekiyorsa bildirdiler. 1 yılın sonunda kitaplarımı almama neden izin vermiyor sunuz” dedi.

"Özel hayata müdahaledir"

Uysal’ın avukatı Arif Ali Cangı, rektörlüğün tutumunun özel hayata müdahale anlamı taşıdığını belirterek “Bu kadar doğal bir şeyin yerine getirilmemesi mağduriyetin katmerlenmesi anlamına geliyor. Bu işlemin geciktirilmesi suçtur, özel hayata müdahaledir” diye konuştu.