İhraç edilen akademisyen Müftüoğlu: Geldiğimiz toplumun üstüne basmamız isteniyor

Darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında (OHAL) yayınlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen akademisyen Özgür Müftüoğlu, "Biz bir toplumdan geliyoruz ve bizim önümüze kariyerler konuluyor. O kariyere gitmeniz için ya da daha fazla para kazanmanız için geldiğiniz toplumun üzerine basmanız isteniyor" diye konuştu. 689 sayılı KHK ile 484 akademisyen ihraç edilmişti.

Evrensel'de yer alan habere göre, akademisyen Özgür Müftüoğlu, Göztepe yerleşkesinden uğurlandı. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde görev yapan Müftüoğlu’na destek olmak için onlarca öğrencisi fakültedeki odasına geldi. Müftüoğlu’nun odasının bulunduğu İktisat Fakültesi girişinde ise Özel Güvenlik Görevlileri tarafından öğrenci kartı kontrolü yapıldı, İktisat Fakültesi öğrencisi olmayan fakülteye alınmadı. Öğrenciler Müftüoğlu’nun masasına "Akademi biat etmez", "Güzel günlere daha bi yakınlaştık sanki :)", "KHK’lar gitsin biz kalıyoruz", "Özgür bilim itaat etmez", "Güneş balçıkla sıvanmaz, aydınlık ihraç edilemez" yazılı notlar bıraktı.

"Geldiğimiz toplumun üzerine basmanız isteniyor"

Öğrencileriyle odasında konuşan Müftüoğlu, “Biz bir toplumdan geliyoruz ve bizim önümüze kariyerler konuluyor. O kariyere gitmeniz için ya da daha fazla para kazanmanız için geldiğiniz toplumun üzerine basmanız isteniyor. Onu çiğnemeniz isteniyor. Emeğin daha fazla sömürülmesini meşrulaştırmanız isteniyor. Bu da bütün toplumda çöküşe neden oluyor” şeklinde konuştu.

Öğrencileriyle beraber fakülteden kampüs kapısına yürüyen Müftüoğlu’na sendikacılar, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, işçiler, farklı üniversitelerden öğrenciler, aydınlar da destek verdi. Emek Partisi MYK Üyesi Levent Tüzel, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kamber Saygılı, Türk-İş’e bağlı DERİTEKS Tuzla Şube yöneticileri, DİSK/Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, DİSK Gıda-İş Genel Sekreteri Levent Gökçek, İSİG üyeleri de Müftüoğlu’na destek için katıldı.

"Toplum için bilim yaptık, hedef olduk"

“Teslim olmadık teslim olmayacağız”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “KHK’lar gitsin biz kalıyoruz”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Özgür Hoca onurumuzdur” sloganlarının atıldığı eylemde, akademisyen Müftüoğlu şöyle konuştu: Bir duvarın arka tarafındaydık, diğer tarafına geçtik. Ben bütün meslek hayatım boyunca Kuvvet Hocanın da desteğiyle veyahut katkısıyla üniversiteleri bir grup elitin yada egemenlerin kendilerini yeniden ürettikleri yer değil, toplumun geniş kesiminin çıkarlarını savunan, daha ileriye gitmesini, daha refah içerisinde yaşamasının bilimini yapmak için uğraştık. Bu yüzden hedef olduk.

"Akademisyen oluyorsanız gereğini yapacaksınız"

Barış akademisyenlerinin, yapmış oldukları her şeyi toplum için yaptığını söyleyen Müftüoğlu, “Aksi olsaydı böyle bir metne imza atmazlardı. Bilim yapacaksanız egemenlere karşı durmanız gerekiyor. Uçmaktan korkuyorsanız pilot olamazsınız. Egemenlere karşı direnmekten korkuyorsanız akademisyen olamazsınız. Eğer oluyorsanız gereğini yapacaksınız” dedi. Akademisyen sıfatını taşıyan üniversite yönetiminin kendilerini hakim-savcı olarak görevlendirdiğini belirten Müftüoğlu, “Bizi ihbar etmişlerdir. Geride kıvılcımlar bırakıyoruz. Onlar, işçi sınıfının, toplumun, demokratik kitle örgütlerinin desteğini istiyorlar. İş cinayetlerinin nedenlerini, varlık fonuyla ülkenin nasıl yoksullaştırıldığını ortaya koymayacaksak neyi tartışacağız? İçerideki kıvılcımlara sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

"Emekçileri kayıtsız, şartsız işlerine geri alın"

KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak da, “15 Temmuz’dan buyana bir çok akademisyen ihraç edildi . OHAL’le ihraç edilenleri hukuksuz biçimde açlığa mahkum ettiniz. Emekçileri kayıtsız şartsız işlerine geri alın” diye konuştu.

"Marmara Üniversitesi, Müftüoğlu'nu şimdilik kaybetmiş görünüyor"

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesindeki görevinden KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Özdemir Aktan ise şöyle konuştu: Şu bir gerçek, gün geçtikçe güçleniyoruz. Bu ülkenin vicdan sahipleri yanlışı görecektir. Bugün Özgür Müftüoğlu’nu geçici olarak uğurluyoruz. Marmara Üniversitesi yöneticileri utanacaklar, sıkılacaklardır. Bir insanın insan hakkı istemesinden daha doğal birşey olabilir mi? Özgür Müftüoğlu’nu Marmara Üniversitesi şimdilik kaybetmiş görünüyor.

"Hep beraber geri döneceğiz"

Kocaeli Üniversitesinden ihraç edilen barış imzacısı akademisyenlerden Kuvvet Lordoğlu da akademide ilk asistanının Özgür Müftüoğlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Kıdemli bir KHK’li olarak benden 8 ay sonra ilk asistanımı ihraç ettiler. Meslektaşlarımla, asistanlarımla aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hep beraber geri döneceğiz.