İhraç edilen 19 akademisyen 'üniversite' kurdu: Dersimiz barış, eşitlik, emek...

Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen Barış Bildirisi imzacısı 19 akademisyenin kurduğu Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA), 'üniversite'yi kampus dışına taşıdı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Kendir, verdikleri derleri anlatırken "Barış, eşitlik, emek temelinden dersleri anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın izlenim haberi şöyle:

Öğrencilerle, altı haftadır, her çarşamba, Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi’nin konferas salonunda bir araya geliyorlar. Salon tıklım tıklım doluyor. Ayakta kalanlar yere oturuyor. Seminerleri dinlemek için Türkiye’nin farklı illerinden gelenler de var. Bu haftaki derste, yazar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’ın tahliye sevinci yaşandı. Haberin doğru olmadığı kısa sürede anlaşılınca neşe, yerini hüzne bıraktı. Öğrencilerin, pür dikkat dinledikleri seminer, alkışlarla sona erdi.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Kendir, önceki günkü derste, “Çocuğun gördüğü düş müdür barış? Dünden yarına savaş karşıtı hareketler” başlıklı bir sunum yaptı. Savaşlarda taraf olmanın dayatıldığı bir ortamda, barışı savunmanın genelde çocuksu bir düş olarak algılandığını söyleyen Kendir, "Barışın tanımı yalnızca bir ateşkes hali değildir" dedi. Ders sonrası gazetemize değerlendirmelerde bulunan Kendir, ihraç edilmenin bilimsel akademiden ihraç edilmek olmadığının altını çizdi. Kendir, “Bizim her dayanışma dersimiz böyle geçiyor. Barış, eşitlik, emek temelinden dersleri anlatmaya çalışıyoruz. Çok güzel sorularla karşılaşıyoruz. Yurtdışından da çok güzel tepkiler aldık. İhraç edilen ve haksızlığa uğrayan arkadaşlarımız başka şehirlerde dayanışma dersleri yapıyor. İyiyiz, iyi gidiyoruz" dedi.

Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Nilay Etiler de böyle bir olay yaşandı diye çalışmalarına son vermeyeceklerini vurguladı. Etiler, KODA’yı kurma amaçlarını ise şöyle anlattı:

"İki amacımız vardı. Biri bizi takip etmek isteyen öğrencilerimizle iletişimi sürdürebilmek. Diğeri ise Türkiye’deki üniversitelerin durumunun vahameti. Bu akademide alternatif perspektifi sergilemeyi amaçladık. Geçen haftalarda derslerden birine katılan 60 yaşlarında bir kadın, ‘Hocam beni hiç okula göndermediler ama sizin sayenizde şimdi üniversiteye gidiyorum’ dedi. Alternatif bir üniversite çalışması yürütmeyi hedefliyoruz.”

"Pişman değiliz"

Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Veli Deniz, çevre ve insan hakları aktivistiydi. Ancak, ihraç edilmeden önce siyasete hiç zaman ayıramıyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘barış’ diyenleri terörize ettiğine dikkat çeken Deniz, “1999 yılında Kocaeli’de bir deprem yaşadı. Barış bildirisini imzaladığımız günlerde ülkenin bir yeri de o manzarayla aynıydı. Sessiz kalamazdık. Bildiriyi gönül rahatlığıyla imzaladık” dedi.

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri de “Hocalarımızı bırakmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz” diyor. Hukuk fakültesi öğrencisi Enes Gülmez, derse katılmak için Eskişehir’den gelmiş: “Hocalarımızda direnmeye devam edeceğiz” diyor.