İhraç edildiği belirtilen DSP il başkanı partisinden istifa etti

Demokratik Sol Parti (DSP) yönetimini eleştiren bir açıklama yapan Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel’in de aralarında bulunduğu 9 kişiden 3’ü partiden ihraç edildiği belirtildi. Konuyla ilgili herhangi bir tebliğin kendisine ulaşmadığını belirten DSP Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel partisinden istifa ettiğini açıkladı

28 Nisan’da Bilecik'te 6 il başkanı 3 parti yöneticisi DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’yı eleştiren ortak bir basın açıklaması yapmıştı. Bu isimlerden DSP Merkez Disiplin Kurulu’nda 1’e karşı 6 oyla parti yöneticileri Kenan Üşenmez ile Nursel Kızılırmak ve DSP Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel hakkında ihraç kararı alındı. Bu kişilerden 4 il başkanı disipline sevk edilmezken, Uşak İl Başkanı'na kınama cezası verildi.

Karar sonrası açıklama yapan DSP Bilecik İl Başkan Demirel, kendisine resmi olarak bu konuyla ilgili herhangi bir tebliğin veya ihbarnamenin gelmediğini belirterek, “Bana konuyla ilgili tebliğ edilen herhangi bir şey yok. Ankara’ya da çağrılmadım. Böyle bir durum söz konusu olursa yapılan haksızlık olur. Bilecik’e ve Bilecik Demokratik Sol Partiye verdiğim emeği ve değeri herkes biliyor. Olası bir durumda hakkımızı arayacağız. Bana ulaşan bir konu olursa basın açıklaması düzenler ve gerekli açıklamayı yaparız” dedi. (İHA)