İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Taçyıldız, avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, İhlas Holding medya kuruluşları tarafından ortaya atılan FETÖ bağlantısı iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Taçyıldız hakkında FETÖ ile ilgili herhangi bir soruşturma yürütülmediği belirtilen suç duyurusunda şöyle denildi:

"Şüphelinin neden müvekkilimize yönelik bu şekilde bir karalama kampanyası başlattığının, neden iftira, suç uydurma gibi kötü niyetli eylemlerde bulunduğunun açıklaması ise çok basittir. Gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan haberleri gerçekmiş gibi, elindeki basın gücünü kullanarak, borcu olan parayı ödemekten kurtulmayı hedeflemektedir. Oysaki müvekkilimizin alnı aktır. Kendisi hakkında şüpheli tarafından yürütülen bu karalama kampanyasına asla boyun eğmeyecektir"

"160 milyon liradan bizzat sorumlu"

Suç duyurusunda, Taçyıldız'ın yetkilisi olduğu P. Faktoring isimli firma alacakları nedeniyle Mücahid Ören'in İhlas grubu şirketlerine karşı İstanbul Adliyesi'nde sıralı icra takipleri başlatıldığı kaydedildi.

İcra takipleri sonrası Mücahid Ören'in, iş insanı Taçyıldız'a ulaşarak borçla ilgili uzlaşmak istediği bildirilen suç duyurusunda, iki şirket arasında 29 Aralık 2014 tarihli 'Borç Ödeme ve İbra Protokolü' başlıklı bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmede Ören'in yetkilisi olduğu İhlas Grubu şirketlerinin, P. Faktoring'e 160 milyon lira borçlu olduğunu kabul ettiğinin kayda alındığı ifade edildi.

"İşlemleri geri alsın yoksa yayınlar durmayacak"

Protokole rağmen ödeme yapılmayan senetlerden biriyle ilgili 28 Şubat 2020 tarihinde Bakırköy 3'üncü İcra Müdürlüğü'nde işlem başlatıldığı bildirilen suç duyurusunda, yasal takipten hemen sonra 9 Mart 2020'de Ören'in, Taçyıldız'ın bir tanıdığı olan M.G.'ye Whatsapp iletisi gönderdiği anlatıldı.

İletinin içeriği ise şöyle paylaşıldı: "Merhaba Mehmet, bu adam bugün öğleye kadar hukuki işlemleri geri alsın yoksa yayınlar başlıyor. Hafta sonu bilgi yağdı adamla ilgili hiç durmayacak haberiniz olsun."

"Basın organlarını silah gibi kullandı"

Suç duyursunda, Whatsapp iletisinden bir gün sonra İhlas Holding medya kuruluşlarında gerçeklerle ilgisi olmayan iftira ve suç uydurma niteliğinde yayınlar yapıldığı belirtilerek, "Müvekkil hakkında bugüne kadar söz konusu iddialarla ilgili hiçbir soruşturma bulunmamasına rağmen, sanki varmış gibi yansıtılarak, kamuoyunda olumsuz bir algı yaratılmaya çalışıldığı, bu şekilde şüphelinin üzerinde gücünün olduğu basın organlarını adeta bir silah gibi kullanarak tehdit ve şantaj başta olmak üzere suç işlediğinin görüleceği inancındayız" denildi. (İHA-DHA)