İhlas Holding CEO'su 'FETÖ'den tutuklandı

İstanbul'daki 'FETÖ' operasyonu kapsamında Gülen cemaatine maddi destek sağladıkları gerekçesiyle İhlas Holding CEO'su Cahit Paksoy tutuklandı. İhlas Holding daha sonra yaptığı bir açıklama ile Paksoy'un görevden alındığını duyurdu.

Sözcü'nün haberine göre, İhlas Holding, CEO'su Cahit Paksoy'un gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yapmış. Açıklamada Cahit Paksoy’a yönelik suçlamaların AKFA Holding dönemine ait olduğu vurgulanmıştı.

İhlas Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada “Sn. Cahit Paksoy'un gözaltına alındığı haberleri verilir iken, şirketimizin ismi de yersiz olarak haberlerde yer almıştır. Sn. Cahit Paksoy, şirketimiz ile ilgili bir nedenden dolayı gözaltına alınmış değildir. Kaldı ki, Sn. Cahit Paksoy Şirketimizde 18.04.2016 tarihinde çalışmaya başlamıştır ve haberdeki iddiada bu dönemi kapsamamaktadır.

Kendisinin avukatından şifahen aldığımız beyana göre, 2013 yılında, 5 aylık bir süre, gözaltı işlemi yapılan şirkette yönetici olarak bulunmasından dolayı, bilgisine müracaat için davet edilmiştir.

Bunun dışında bir durum söz konusu değildir. Şirketimizin, FETÖ terör örgütüne karşı duruşu, bütün kamuoyunun malumudur. Şirketimiz ve faaliyetleri ile hiç bir ilgisi bulunmayan şirket ve bir çalışanımızın eski dönemdeki kısa bir dönem yöneticilik yapmış olmasının, şirketimiz ismi altında haberleştirilmesi de tümü ile gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.” denilmişti.

İhlas Holding'in açıklaması şöyle:

"Cahit Paksoy'un 2013 yılında görev aldığı şirketin faaliyetleriyle alakalı olarak meydana gelen bu yasal işlemin, şirketimizin unvanının kullanılarak verilmesinin objektif ve tarafsız yayın ilkelerinden uzak bir yaklaşım olduğu çok nettir. Net olarak tekraren ifade etmek istemekteyiz ki, ilgili yasal işlemin şirketimizle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayıp, Cahit Paksoy'un şirketimiz nezdindeki görevleri de tamamen sonlandırılmıştır.

Şirketimizin, FETÖ/PDY örgütüne karşı duruşu açıktır. Kamuoyu bilmektedir ki, bu örgütten en büyük zararı İhlas Holding ve grup şirketlerimiz görmüştür. Şirketimiz, devletinin yanında ve milletinin emrindedir. Bu nedenle, bir kısım yayınlarda, Cahit Paksoy'un eski dönemdeki bir çalışmasının ve bu sebeple yargılanmasının şirketimizle ilişkilendirilmesi doğru değildir. Basın ve yayın kuruluşlarımızın yayınlarında bu konuda gerekli özeni göstermelerini önemle rica ederiz."