İhlas Gazetecilik halka açılıyor

T24 - İhlas Holding A.Ş, İhlas Gazetecilik A.Ş'de sahip olduğu hisselerden toplam sermayenin yüzde 30'una tekabül eden 24 milyon lira nominal tutarındaki B grubu payların Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla halka arz edilmesine karar verildiğini bildirdi.



İhlas Holding'in, halka arz edilecek İhlas Gazetecilik A.Ş hisselerinin halka arzı sonrasındaki süreçle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şöyle denildi:



''İhlas Holding A.Ş Yönetim Kurulunun bugün yapılan toplantısında, 80 milyon lira ödenmiş sermayeli İhlas Gazetecilik A.Ş'de sahip olduğumuz hisselerden toplam sermayenin yüzde 30'una tekabül eden 24 milyon lira nominal tutarındaki B grubu payların Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile halka arz edilmesine,



Halka arzda uygulanacak fiyat, satış ve dağıtım esas ve yöntemleri ile diğer hususların belirlenmesi, halka arz dokümanlarının hazırlanması ve imzalanması hususlarında Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mahmut Kemal Aydın ve Alaettin Şener'in yetkilendirilmesine karar verilmiştir.''



Açıklamada ayrıca, İhlas Gazetecilik A.Ş'de sahip olunan hisselerden, toplam sermayenin yüzde 3'üne tekabül eden 2 milyon 400 bin lira nominal tutardaki B grubu payların Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla halka arz edilmesine, halka arzda Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Albayrak ve Mustafa Ruşen Selçuk'un yetkilendirilmesine, karar verildiği kaydedildi.





Eczacıbaşı yaptı



Bu arada Eczacıbaşı Yapı'nın, bağlı ortaklığı Burgbad AG'nin azınlık hissesinin tespiti ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, Burgbad AG'nin azınlık hisselerinin fiyatının, hisse başına 19,67 avro olarak tespit edildiğini bildirdi.







