Ihlara Vadisi'ne 'çevre için' çay bahçesi, büfe, yürüyüş parkuru

Dünyanın en büyük kanyonlarından Aksaray’daki Ihlara Vadisi’ne özel ‘çevre planı’ hazırlandı. Jeolojik yapısıyla açık hava müzesini andıran vadiye, çay bahçesi ve büfe gibi günlük tesislerin yapılmasının önü açılıyor.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, Ihlara Vadisi Özel Çevre Koruma Planı’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imzası bulunuyor.

Vadi, planda Hassas A ve B bölgesi olarak ikiye ayrılıyor. Hassas A Bölgesi sınırından itibaren vadinin iki tarafındaki yamaçlar Hassas B Bölgesi olarak tanımlanıyor. Hassas B bölgesi, vadide bitki türleri, jeolojik korunması öncelikli olan alan olarak belirtiliyor. Hassas A bölgesi ise, yeni tesislerin yapılacağı alan olarak belirlenmiş.

Plan çerçevesinde Ihlara Vadisi’nin 2015-2019 dönemi boyunca ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha etkin turizme katkı sağlaması için bilimsel çalışmalar yapılacak.

Çevrenin korunması amacıyla...

Çevrenin korunması amacı taşıdığı savunulan söz konusu planda, büfe, çay bahçesi, tuvalet gibi tesislerin yapımının öngörülmesi, vadiden elde edilecek rantın artırılması çabasını öne çıkarıyor.

Günübirlik kullanım alanları, genel müdürlük tarafından belirlenecek ilkelere uygun olarak, işletmeci arasında imzalanacak Günübirlik Kullanım Alanı Protokolü kapsamında işletilecek.

Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da ‘uygun’ bulduğu plan, tesislerin yanında bölgeye yeraltı ve yerüstünden enerji nakil ve iletişim hatları çekilmesini de öngörüyor.

Alanın peyzajının korunmasının esas olduğu öne sürülse de, yapay yürüyüş yollarının oluşturulması, gezi parkurlarının kurulması da planda yer alıyor. Hatta kanalizasyon ve içme suyu tesisi de yapılabilecek.

Bununla birlikte, özel mülkiyet veya kamuya ait alanlarda kesim çağına gelmiş insan eliyle dikilmiş kavak, söğüt gibi ağaçlarla kurumuş ağaç ve dalların ‘temizlenmesi amacıyla’ ağaç kesimi veya temizliği (budaması) yapılabilecek.

'Vadideki endemik türler tehlikeye atılır'

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, planda yapılacak tesislere bir sınırlama getirilmediğine dikkat çekti.

Enerji nakil hatları için vadinin geçiş güzergahı olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtien Bozoğlu, şunları söyledi: “Günlük tesisler için herhangi bir sınırlama yok. Kaç tane yapılır, ne kadar büyüklükte olur, hiçbir ifade yok. Çay bahçesinin içinde yemek de yiyebilirsiniz. Ihlara Vadisi’nin müthiş bir doğası var, tam anlamıyla nadir alanlardan bir tanesi. Burayı yemek yeme, çay içme, piknik yapma alanı olarak görmemek lazım. Tuvalet yapılabilir, birkaç büfe konulabilir ama çay bahçesi gibi yaklaşımların A zonunda olmaması gerekiyor. Ciddi endemik türler var, bu türler de tehlikeye atılır.”