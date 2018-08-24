Ihlara Vadisi'nde hedef 3 milyon turist

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KAPADOKYA\'nın başlangıcı konumunda bulunan Aksaray\'daki kanyonların arasında yer alan Ihlara Vadisi\'nde yılda 500 bin olan turist sayısının 3 milyona çıkarılması hedefleniyor. Vadide, 100\'den fazla kilise ve şapel bulunuyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, \'\'Ihlara, dünyadaki ikinci büyük kanyondur. İlk büyük kanyon olan Amerika\'dan daha üstün kılan özelliği; içerisindeki oyma kiliselerin olmasıdır\'\' dedi.

Tarihi kaynaklardaki adı \'Peristremma\' olan Ihlara Vadisi, tektonik yükselmeler ve Hasandağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan alan üzerinde ilerleyen Melendiz Çayı\'nın binlerce yılık aşındırması sonucunda oluştu. Kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi; bitki örtüsü, kilise ve şapelleriyle doğa, tarih, sanat ve kültür olgusunun bir arada buluşturuyor. Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi’ni yılda 500 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Türkiye\'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında gösterilen Ihlara Vadisi\'ne daha fazla turist çekebilmek için Aksaray Belediyesi kolları sıvadı.

HRISTİYANLAR, ROMA İMPARATORLUĞUNUN ZULMÜNDEN KAÇIP IHLARA\'YA SIĞINDI

Roma İmparatorluğu’nun zulmünden kaçarak Kapadokya bölgesine yerleşen Hristiyanların sığınma merkezi olan Ihlara Vadisi’nde 100\'den fazla oyma kilise de bulunuyor. Ihlara Vadisi\'nin Amerika\'daki Büyük Kanyon\'dan üstün kılan özellikleri bulunduğunu belirten Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şöyle konuştu:

\'\'Ihlara, dünyadaki ikinci büyük kanyondur ve ilk büyük kanyonda Amerika\'da. Buranın Amerika\'dan üstün kılan özelliği, içerisinde oyma kiliselerin olması. Hristiyanlığın ilk döneminde Roma İmparatorluğu\'nun zulmünden kaçanlar, buraya sığınıyorlar. Burada bir yaşam alanı da oluşturuyorlar. Biz de bu bölgenin tekrar ayağa kalkması için gerekli çalışmaları başlattık.\"

HEDEF 3 MİLYON TURİST

Valilik, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çalışmalara başladıklarını belirten başkan Haluk Şahin Yazgı, \'\'Şu an da 500 bine yakın turistimiz var. Ziyaretçi hedefimizi önce 1,5 milyon, daha sonra bu rakamı 3 milyona çıkarmaktır. Amacımız, Ihlara Vadisi\'ni tüm Türkiye\'ye ve dünyaya duyurmak. Böyle bir yerimiz var. Tarihi oyma kiliseler var. Gelen misafirlerimiz, kiliselerin tarihi dokuyu ve güzelliklerin kaybolmadığını görecekler. Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen turistlerimizi burada konaklatmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili hazırlıklara başladık. Bunu tabi tek başımıza değil, Valiliğimiz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile bu işin içerisinde bulunan otel sahipleriyle birlikte oturup konuşuyoruz. Hedefimiz burada hem kalış süresini uzatmak, hem de daha fazla turisti çekebilmeyi sağlamak\" diye konuştu.



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