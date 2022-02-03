Ihlamurun kilosu 500 TL'ye çıktı

Özellikle kış aylarında kullanımı daha da artan ıhlamurun kilogram fiyatı 500 lirayı buldu. Aktar Metin Karaca, "Ihlamurun benim beğendiğimin kilosu 200 TL ile 300 TL arası. Biraz güneşte kurutulmuş olanı ise 100 TL civarındadır. Çiçeğinin fiyatı ise 500 TL" dedi.

Kış aylarında daha çok aranan ve grip gibi salgın hastalıklarda yıllar boyunca insanların kaynatıp hasta olan kişilere içirdiği ıhlamur, Koronavirüs salgınının artmasının ardından daha da tercih edilir bir hal aldı.

Ihlamurun 500 TL’ye kadar fiyatının çıktığını hatırlatan aktar Metin Karaca, “Ihlamurun benim beğendiğimin kilosu 200 TL ile 300 TL arası. Biraz güneşte kurutulmuş olanı ise 100 TL civarındadır. Çiçeğinin fiyatı ise 500 TL” dedi.

Her şeyin güzeli çiçek olduğunu ve ıhlamurun da çiçekli olanının güzel olduğunun altını çizen Metin Karaca, “Ihlamurun çiçeklisi güzel olur. Ihlamurun çiçeğini paketinden çiçekleri alıp 500 TL’ye satıyorlar. Paketin en güzeli eşit dağılımda olması gerekir. Alırsan çiçeğini yaprağını çöpe atmak zorundasın. Bu paketten çiçeğini alıp da sadece yaprağını satmak günahtır. Ihlamurun güzeli böyle anlaşılır. Bu seneki satışlarımızın sadece ıhlamuru söylersek iyiydi ama genelde ekonomik olarak ülke çapında sallandık. Şimdi toparlandık ama geçen seneye göre işlerimiz düşük ama ıhlamur olarak bir artış var. Kış sezonuna girmemizle beraber satışlarımız iyice arttı" şeklinde konuştu.