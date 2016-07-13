Ihlamur Parkı Dayanışması: Seba İnşaat'ın projesi kentsel dönüşüm değil, kentsel ve tarihi yıkımdır

Kültür varlığı olarak tescil edilen III. Selim ve II. Mahmut’a ait üç adet nişan taşının ve anıtsal nitelikte ağaçların bulunduğu Ihlamur Parkı’nın bir kısmına yapılmak istenen konut projesine ilişkin tepkiler büyüyor. Ihlamur Parkı Dayanışması, Seba İnşaat A.Ş’nin Ihlamur Parkı’na 5 kat 30 daire projesine ilişkin açıklamalarına tepki göstererek “Giderek tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kültürel tarihi ve doğal mirasımızı yok etmek yerine değeri ayakta tutmak halk kadar ülkedeki tüm şirketlerin ve Seba inşaatın da görevidir. Seba İnşaat, kentsel dönüşümü, tarihi ve kültürel mirası yok ederek mi gerçekleştirecektir? Bu proje kentsel dönüşüm değil, kentsel ve tarihi yıkımdır” dedi.

Aktivistler giremedi

11 bin 696 metrekarelik parkın 11 hissedarından biri olan Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Keçeli, tapusu kendilerine ait yaklaşık 12 dönüm arsanın 5 dönümünün yeşil alan, 4 dönümünün dini tesis alanı, yollar çıktıktan sonra kalan 2.5-3 dönümün de imarlı konut alanı olarak ayrıldığına ilişkin açıklama yapmıştı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Ihlamur Parkı Dayanışması dün yaptığı açıklamada Seba İnşaat’a “Ülkede, olası bir depremde yıkılma riskiyle karşı karşıya olan binlerce yapı varken Seba İnşaat, kentsel dönüşümü, tarihi ve kültürel mirası yok ederek mi gerçekleştirecektir? Bu proje kentsel dönüşüm değil, kentsel ve tarihi yıkımdır” dedi. Dayanışma aktivistleri dün Beşiktaş Belediyesi Meclisi’ne eylem yapma ihtimaline karşın alınmadıklarını söyledi.

Belediye ne diyor?

Beşiktaş Belediyesi ise şirkete imar izni vermediklerini belirterek, “Orası özel mülk. Sit alanlarının özel mülk olmasından daha doğal bir şey olamaz. Bu kişinin imar hakkı var ve bu kişinin imar hakkı bizden önceki dönemde de vardı” ifadelerini kullandı.

Ihlamur Parkı'na inşaat yapılmasına karşı çıkanlardan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı protesto etti;