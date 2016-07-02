Beşiktaş sakinleri Ihlamur Parkı'ndan nöbet tutuyor

Beşiktaş'tan Boğaziçi Köprüsü'ne bağlanan Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde bulunan ve Osmanlı padişahlarının mesire yerlerinden günümüze kalan yeşil alanlardan Ihlamur Parkı paravanlarla çevrildi. Üç adet padişah nişanının bulunduğu parkta mahalleli nöbet tutmaya başladı.

Osmanlı padişahlarının mesire alanlardan günümüze kalan son yerlerden biri olan ve halen III. Selim’e ait bir adet ve II. Mahmut’ a ait iki adet olmak üç nişan taşının bulunduğu Ihlamur Parkı’ndaki şantiye hareketliliği mahalleli ve çevrecileri tedirgin etti. Birden fazla şahsa ait olan 11.000 metrekarelik yeşil alana hangi firma tarafından ne yapılacağına ilişkin herhangi bir bilgilendirme levhası asılmadı.

DHA'nın haberine göre, yol kenarından parkın kullanım alanı her ne kadar sınırlı görünse de, bahsi geçen taraça şeklindeki alan Abbasağa’dan Fulya’ya kadar uzanıyor.

Mahalleli 21 Haziran’da demir paravanlarla kapatılan parkta nöbet tutmaya başladı. Evlerinin balkonlarına ‘Ihlamur halkın buradan uzaklaş’ yazılı pankartlar asan vatandaşlar kapatılan alanda ne yapılacağına ilişkin bilgi almak üzere ilgili kurumlara dilekçe gönderdi, suç duyurusunda bulundu.

SİT alanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Kasım 2013 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli “Ihlamur Kasrı Doğal ve Tarih, Sit Alanı ile Abbasağa Parkı Doğal Sit Alanı Koruma amaçlı nazım imar planı”nda söz konusu alan orta yoğunluklu konut alanı ve park olarak tanımlanıyor. Ancak alana yüzde 30 oranında daha fazla inşaat yapılması için plan değişikliği yapılarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 4 Şubat 2015 tarihinde askıya çıkmış.

Beşiktaş Belediyesi’nin Bakanlığın bu planına dava açarak, “Bu konut artırımının sit bölgesi olarak planlanan yeşil alan miktarını azaltıcı nitelikte olduğu, söz konusu alanın daha önceki planlarda tamamının yeşil saha lejantında kaldığı” yönünde itirazda bulunduğu belirtildi.

Belediye ayrıca yaptığı yazılı açıklamada “planlama süreci sonuçlanmadan ve ruhsat alınmadan herhangi bir inşai faaliyete izin verilmeyecektir” ifadelerine yer verdi.

Mahalleli korunmasını istiyor

Parka Seba İnşaat adında bir firmanın konut yapacağı duyumunu aldıklarını belirten Ada Ayşe İmamoğlu, Ihlamur Parkı’nın parkın hemen yanında bulunan camiden çıkan cemaatin, oyun oynamak isteyen çocukların, nefes almak isteyen mahallelinin buluşma noktası olduğunu söyledi. Mahallelinin önemli bir toplanma alanı olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Burası bir yaşam alanı. Bu alan içindeki ağaçların hepsi çok değerli” dedi.

65 yaşında olan çocukluğundan beri burada yaşadığını belirten Erdoğan Ezgün “Çocukluğumdan beri buradayım. Burada üç tekerlekli bisiklete binerdim. Burası Beşiktaş’ın akciğeri. Cami çıkışında millet burada sohbet ediyor, burada nefes alıyor. Bu ağaçlar 1800’lü yıllarından kalma. Onları nasıl keseceksiniz” diye konuştu.

Parkta herhangi bir inşaat yapılmasını istemeyen vatandaşlar, parkın Yıldız Ihlamur Caddesi üzerinde kurulan paravanlara vurarak eylem yaptı. Yoldan geçen araçlar da korna çalarak kendilerine destek verdi. Çimenlerde kitap okuyan, çocuklarını oynatan, sohbet eden mahalleliler ve eylemciler daha sonra ‘Yeryüzü Sofrası’ kurarak hep birlikte iftar yaptı.