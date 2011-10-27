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Yaşam

İhlalci avı başladı!

İstanbullulara ‘trafik’ durumunu haber veren kontrolör Murat Kazanasmaz, ‘emniyet şeridi ihlalcileri’ne karşı savaş açtı.

27 Ekim 2011 03:00



T24- İstanbullulara ‘trafik’ durumunu haber veren kontrolör Murat Kazanasmaz, ‘emniyet şeridi ihlalcileri’ne karşı savaş açtı. Bu savaşta yardımcı olmak için, ihlalciyi fotoğraflayıp ‘Twitter’ üzerinden ona göndermeniz yeterli.



Hürriyet'in haberine göre, Türkiye’nin radyo ve televizyonlardaki yol durumunu bildirmesiyle tanınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi trafik kontrolörü Murat Kazanasmaz, internet üzerinden sosyal paylaşım sitesi ‘Twitter’ sayfasından, emniyet şeridi ihlallerine savaş açtı.
 

Kazanasmaz, İstanbul trafiğinde olanların ihlalleri kendisine fotoğraflarıyla bildirilmesini istedi. İhlalleri ilgili firmaya ileteceğini belirten Kazanasmaz, “Kendi aramızda bir sivil toplum hareketi oluşturduk. İhlali yapanlar pes edene kadar devam edeceğim” dedi.


Kazanasmaz, özellikle Sultanbeyli’de geçen hafta yaşanan ve 9 kişinin öldüğü kaza sonrası Twitter hesabında emniyet şeridi ihlallerine dikkat çekti. Hesabında, “Emniyet şeridi insanlarla- insanlıktan çıkanları ayıran ince bir çizgidir demişti birileri. Ne kadar doğru” yazan Kazanasmaz, kendisine fotoğraflarıyla bildirilen ihlalleri, ihlali yapan aracın bağlı olduğu firmaya ileteceğini söyledi.


Cezası 66 TL


Emniyet şeridi ihlalinin cezası 66 TL. Peşin ödenmesi halinde ise 49.50 TL. Ayrıca ihlali yapan sürücü 20 ceza puanı alıyor.

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