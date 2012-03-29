İHL Sözlük 'domuz eti satan' İstinye Park'taki restauranı protesto edecek

Muhafazakar kesimin en büyük sosyal medyası İmam Hatip Lisesi Sözlük (İHL Sözlük), domuz eti satıldığını iddia ettikleri kafe ve restaurantları protesto edecek. İstinye Park Masa Restaurant'ın "domuz eti ürünlerini en cüretkar biçimde servis eden" restaurant olduğunu iddia eden İHL Sözlük, 30 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te İstinye Park'ta basın açıklaması yapacak.

İmam Hatip Lisesi Sözlük, İslamiyet'ye domuz etinin yasak olduğunu belirterek, bu ürünleri satan kafe ve restaurantları protesto edecek. İHL Sözlük'ün, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, yerel yönetimler, tüketici dernekleri, STK'lar ve toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya çağırdıkları basın açıklaması şöyle:

Bilindiği üzere domuz eti İslam dininin yasak kıldığı yiyeceklerin başında gelir ve bu yasak toplumumuzda da yaygın kabul görmüştür. Bu itibarla, büyük çoğunluğu Müslüman olan Türk halkının domuz eti tüketmeme ve domuz mamullerinden uzak durma hassasiyeti, onlara hizmet vermek durumunda bulunan tüm kişi ve kurumların göz önünde bulundurması gereken bir husustur.

Ancak, son yıllarda sayısı hızla artan alışveriş merkezleri içinde ve bazı lüks caddelerde açılan restaurant ve kafe tarzı işletmelerde pervasızca, özensizce, toplumun dini hassasiyetleri hiçe sayılarak domuz eti ürünlerinin servis edildiği görülmektedir.

Halkın büyük çoğunluğunu oluşturan Müslümanların hassasiyetleri yok sayılarak sergilenen bu davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

Zira, az da olsa dini eğitim almış olan herkes bilir ki; domuzla doğrudan ya da dolaylı temas etmiş olan her yiyecek içecek ve bunların servis edildiği materyaller "murdar" olmuş sayılır.

Mevcut durum ışığında, söz konusu kafe, restaurant ve vb işletmelerin yeni bir düzenlemeye tabi tutulması gerektiği kaçınılmazdır.

Biz İHL Sözlük olarak bu düzenlemeyi yapma yetkisini elinde bulunduran Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, yerel yönetimler, tüketici dernekleri, STK'lar ve toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Öte yandan, bu konuda rahatsızlığımızı dile getirirken amacımız söz konusu işletmelerin domuz türevi ürünleri satmasını engellemek değildir. Gerek ülkemize gelen turist sayısındaki artışı, gerek kendi inanç ve öğretilerinde domuz eti haram olmayan vatandaşlarımızın, kişi hak ve hürriyetleri bağlamında domuz eti tüketebilme hakkını göz önünde bulundurduğumuzu özellikle belirtmek isteriz.

Ancak, İslam dininin en temel yasaklarından biri olup Müslümanların riayet etmekte azami hassasiyeti gösterdiği bir yasağın, bir takım kişi ve kurumların kar hırslarına kurban edilmesi de kabul edilebilir bir durum değildir.

Bu çerçevede, hem rahatsızlığımızı ifade etmek hem de çözüm önerilerimizi sunmak üzere domuz eti ürünlerini en cüretkar biçimde servis eden yerlerden biri olan İstinye Park Masa Restaurant önünde 31 Mart 2012 Cumartesi saat: 15:00'te basın açıklaması yapılacaktır.



İHL Sözlük Yönetimi

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