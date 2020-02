İHKİB'in yeni Başkanı Mustafa Gültepe

İstanbul, 3 Nisan (DHA) - Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının dörtte üçünü tek başına gerçekleştiren İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) başkanlığına, son üç dönemin başkan yardımcısı olan, Mustafa Gültepe seçildi.

Seçime tek aday olarak katılan ve dört yıl boyunca İHKİB başkanlık görevini yürütecek olan Mustafa Gültepe, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, başkanlık bayrağını devraldığı Hikmet Tanrıverdi’ye hazırgiyim endüstrisine katkılarından dolayı teşekkür etti. İHKİB’in tıpkı ihracattaki liderliği gibi demokratik olgunlukta da örnek bir kurum olduğunun altını çizen Gültepe, şöyle devam etti:

“Bugün bu olgunluğumuzu bir kez daha herkese gösterdik. Bayrağı baharın ilk günlerinde devralıyoruz. Bahar, doğanın yeniden canlanışının, yeni başlangıçların, umudun mevsimidir. Sektörümüzde de bir bahar havası var. Böylesi bir ortamda bize güvenen ve destek veren tüm hazırgiyim ihracat ailesine teşekkür ediyorum.

“Konjonktürel olarak şanslı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Zorlu üç yılın ardından 2018’e çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 11.4 artıdayız. Hızımıza hız katıp bu oranı çok daha yukarılara çekmek için çalışacağız.”

Sektörün ihtiyaçlarını bildiklerini ifade eden Gültepe, yakın gelecekte projelerini ihracatçılarla ve kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Mustafa Gültepe’nin başkanlığındaki yeni İHKİB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan

Mustafa Gültepe Talu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Asil üyeler

Hikmet Tanrıverdi Texmart Tekstil Ür. San. ve Dış Tic. A.Ş.

Özkan Karaca Ultra Çorap Teks. San. ve Tic. A.Ş.

Urfi Akbalık Özak Teks. Konf. San. ve Tic. A.Ş.

Jale Tunçel Bilkont Dış Tic. ve Teks. San. A.Ş.

Sabri Sami Yılmaz Sabra Teks. San. ve Tic. A.Ş.

İsmail Kolunsağ Cross Teks. San. ve Tic. A.Ş.

Nazım Kanpolat Buse Teks. Paz. Dış Tic. Ltd. Şti.

Mustafa Paşahan Zevigas Teks. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Cem Altan Aycem Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Nejdet Ayaydın İpekyol Giy. San. Paz. Ve Tic. A,Ş.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Serdar Bekmezci Gelal Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Ayhan Onat Onat Teks. Konf. San. ve Tic. A.Ş.

Mehmet Kaya TYH Uls. Teks. Paz. San. ve Tic. A.Ş.

Müge Hepyüksel Keçik GMT Teks. Gıda ve Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Mithat Samsama Cüno Teks. Konf. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Haldun Boz Teksim Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hayrettin Gümüşkaya Giteks Konf. San ve Tic. A.Ş.

Hayrettin Nuri Yüksel Yüksel Teks. ve Nakış San. ve Ltd. Şti.

Barış Eraslan Dosso Dossi Teks. San. Turizm ve Org. A.Ş.

Timur Bozdemir DF Dış Tic. Ltd. Şti.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Birol Sezer İleri Giyim San. ve Dış. Tic. A.Ş.

Erdinç Tercan Kübra Teks. San. ve Dış Tic. A.Ş.

Aydın Erten Erten Teks. ve Örme San. Tic. Ltd. A.Ş.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Hikmet Ünal Setre Giyim Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ercan Hardal Tugi Çocuk Giy. Ve Teks. San. Tic.Ltd. Şti.

İlker Karataş İnvidia Moda Teks. San. ve Tic. A.Ş.