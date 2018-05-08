İHKİB ve ILO mültecileri işgücüne katmak için işbirliği yapacak

İstanbul, 8 Mayıs (DHA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Türkiye\'deki Suriyeli mülteciler ve Türk çalışanların işgücüne katılımı için hazırlanan programda iş birliği yapacak.

İş birliği protokolünün imza töreninde konuşan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin dünyanın yedinci, AB’nin üçüncü büyük tedarikçisi olduğunu hatırlattı. Yıllık 17 milyar dolarlık hazırgiyim ihracatının yüzde 75’ini İHKİB’in gerçekleştirdiğini vurgulayan Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilindiği üzere ülkemizde dört milyon Suriyeli misafirimiz var. Emek yoğun sektörümüze Suriyeli misafirlerimizi entegre etmeye çalıştık. Çalışma hayatında yer alabilmeleri için çeşitli programlar uyguladık.

Şimdi de ILO’nun ülkemizde kayıtlı Suriyeli istihdamını artırmayı öngören program için bir aradayız. İş birliği programımızda önceliğimiz Suriyeli istihdam eden ve etmeyi planlayan firmalarımız olacak. Bu firmaların üretim, sosyal uygunluk ve insan kaynakları yönetimi gibi operasyonlarını sahada koordine edeceğiz.”

Göreve başlar başlamaz kamuoyuna açıkladıkları Dört Dörtlük Plan’da 33 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını hatırlatan Gültepe, hedefe ulaşmada sorumlu işletme kültürü ve etik ticaretin kritik rolünü çok iyi bildiklerini sözlerine ekledi.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ise, İHKİB ile uzun yıllara dayanan bir iş birliklerinin olduğunu vurguladı ve ekledi, \"ILO, çalışma hayatındaki hakları düzenlemek, insana yaraşır iş fırsatlarını özendirmek, sosyal diyalogu geliştirmek için çaba gösteriyor.

“2015\'ten bu yana Suriyeli mültecilerin Türk iş piyasasına entegrasyonu üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz projelerle bir yandan olumsuz etkileri en aza indirmenin yollarını arıyor, diğer yandan mültecilerin sağlıklı bir şekilde iş gücü piyasasına girmelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

“İHKİB’in desteğini iki ilde alarak başlattığımız bu program Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa\'nın da aralarında bulunduğu 10 şehirde yürütülecek.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl ise İHKİB ve ILO arasındaki iş birliğini çok önemsediklerini vurgulayarak, ileride yapılacak iş birliklerine örnek olacağına inandığını söyledi.