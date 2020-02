İHKİB / Gültepe: İhracatımızı 33 milyar dolara çıkaracağız

İstanbul, 16 Nisan (DHA) – İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı kimliği ile ilk basın toplantısını düzenleyen Mustafa Gültepe, dört yıllık yol haritasını oluşturan eylemleri gerçekleştirildiği takdirde 17 milyar dolar olan hazırgiyim ihracatının 33 milyar dolara çıkacağını duyurdu.

Halen 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatını orta vadede 60 milyar dolara çıkarabilmek için oyun planında değişikliğe gittiklerini hatırlatan Gültepe, “Yeni bir oyun kurgulamak ve iş modelimizi değiştirmek zorundaydık. Hazırgiyim Sektörü Vizyon Belgesi ile stratejimizi yeniden belirledik. Başkanlık görevini üstlenir üstlenmez arkadaşlarımla birlikte yeni strateji çerçevesinde dört yıllık yol haritamızı oluşturan ‘Dört Dörtlük Plan’ı hazırladık. Şimdi stratejiyi eyleme dökme, yani iş zamanı… Hedeflerimizi gerçekleştirmek için kolları sıvadık” dedi.

Dört Dörtlük Plan’ın birinci başlığını ‘üretim’de dönüşümün oluşturduğunu vurgulayan Gültepe, önceliği hazırgiyimde güçlü bir ekosistem tasarımına vereceklerini vurguladı. Üretimde verimliliği temel alacaklarının altını çizen Gültepe, lojistik merkez modelini ve dijital tedarik zinciri yönetimini hayata geçirerek değer zincirinin tüm aşamalarını birbirine entegre edeceklerini söyledi. Gültepe, Dört Dörtlük Plan’ın diğer başlıklarını da şöyle sıraladı:

“Ekosistemi geliştirecek ve ileriye taşıyacak kaldıraçlar ikinci başlığımız olacak. Değer zincirinin her halkasında global oyuncular yaratacağız. Toplu ihracat ve hazırgiyim ekosistem koordinasyon merkezi oluşturacağız. Üçüncü adımda tasarımcı-sanayici kazan-kazan işbirliği modelini geliştireceğiz.

“Bu modeli Türk Moda Konseyi ve Uluslararası Tasarım Merkezi müfredatı üzerine kurgulayacağız. Dördüncü başlığımızı sektörün küresel arenadaki algısı oluşturacak. Hazırgiyim endüstrimiz için yeni hikâye yazacağız.

“Markalaşma stratejik programını, konsept fuar modelini, global algı yönetimi geliştireceğiz. Bütün bu çalışmalarla ülkemizden küresel ölçekte beş büyük hazırgiyim markasının alt yapısını oluşturacağız.“

Dört yılın sonunda hazırgiyim ihracatında ciddi bir sıçrama yakalayacaklarını anlatan Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dört Dörtlük Plan’ımızın her adımı, hazırgiyim ihracatımıza artı yazacak. Örneğin, üretimde yeniden yapılanmayı tamamladığımızda ihracatımız altı milyar artacak. Değer zincirine katacağımız büyük oyuncularla üç milyar, tasarımcı – sanayici işbirliği ile iki milyar, global ölçekli markalarımızla beş milyar olmak üzere toplamda 16 milyar dolarlık bir ihracat artışı sağlayacağız. Böylece 2017’de 17 milyar dolar olan ihracatımızı 33 milyar dolara çıkaracağız. Halen 20 dolar olan kilogram birim fiyatımız 30 dolara yükselecek. Markalı ihracatımız yüzde 10’dan yüzde 25’e, yüzde 1.0’ın altında olan yüksek tasarımlı ürün ihracatımız ise yüzde 5.0’a ulaşacak.”

İHKİB’te ‘sürdürülebilirlik’in temel prensiplerden biri olduğunun altını çizen Mustafa Gültepe, yeni dönemde mevcut kurumların bir üst aşamaya evirecek projelerinin de hazır olduğunu söyledi. Gültepe, söz konusu projelerini şöyle sıraladı:

“İstanbul Moda Akademisi’ni üniversiteye dönüştüreceğiz. İHKİB’in iştiraki olan ve uluslararası akreditasyonu bulunan Ekoteks’i dünya çapında bir laboratuvar haline getireceğiz. Konsept fuarlar, butik ticaret/alım heyetleri ile yeni tanıtım modeli oluşturacağız. Yetkin insan kaynaklarının çekilmesi için iş garantili eğitim sistemi geliştireceğiz. Dış ilişkiler ve global tanıtım çalışmalarını artıracağız.”

Mustafa Gültepe, hazırgiyim tasarım ve deneyim merkezi oluşturacaklarını, akredite ihracat atılımını gerçekleştireceklerini, üretimde dijitalleşme ve dijital tedarik zinciri yönetimi sistemini kurgulayacaklarını ve sektöre özel think tank çalışmaları yapacaklarını da sözlerine ekledi.