-İHH'DEN SOMALİ'YE YARDIM GEMİSİ İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, gıda ve ilaçtan oluşan 3 bin ton yardım malzemesini gemiyle Somali'ye ulaştıracak. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kuraklığın baş göstermesiyle birlikte bölgede 100 binden fazla insana yardım gönderildi. ''Afrika Boynuzu'' diye adlandırılan bölgede giderek artan açlık sıkıntısının önüne geçmek için proje başlatan vakıf, acil yardım gemisine gerekli ihtiyaç malzemelerini 10 Ağustos'ta yüklemeye başlayacak. Buğday, mısır, un, sıvı yağ, toz şeker, süt tozu, bebe bisküvisi, pirinç ve makarna gibi temel gıda maddeleri ile ilaç ve acil medikal maddelerden oluşacak 3 bin ton yardım malzemesi taşıyacak geminin 15 Ağustos'ta yola çıkması bekleniyor. Açıklamada, kurum ve işletmelerin gıda bankacılığı kapsamında bağış yapabileceği ve Somali'ye yapacakları yardımları gider olarak vergiden düşürebilecekleri kaydedildi.