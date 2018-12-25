İHH'dan tsunaminin vurduğu Endonezya'ya yardım

Endonezya, (DHA) –Endonezya’da volkanik patlamanın ardından meydana gelen tsunami sonucu 429 kişi hayatını kaybetti. İHH İnsani Yardım Vakfı, bölgeye yardım kampanyası başlattı. İHH ilk etapta 7 bin 500 kişiye insani yardım malzemesi ulaştırdıklarını duyurdu.

Tsunami nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 429’a ulaşırken bin 459 kişi de yaralandı. Kayıp sayısı 128 olarak açıklanırken hasar gören ev sayısı da 600 olarak belirtildi. Öte yandan Anak Krakatau Yanardağı\'ndaki patlamalar nedeniyle yeni bir tsunami tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, \'acil koduyla\' harekete geçtiklerini duyurarak, ilk etapta 7 bin 500 mağdura acil yardım ulaştırdıklarını belirtti. Mağdurlara, barınak malzemesinin yanı sıra gıda ve hijyen paketi dağıtıldı.