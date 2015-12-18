İHH'dan 'İsrail-Türkiye anlaşması'na tepki: Davalar pazarlık konusu edilemez

AKP'ye yakın sivil toplum kuruluşlarından İHH, Türkiye ile İsrail'in anlaştığı haberi üzerine bir açıklama yaptı. İHH'den yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı, 'Hak sahipleri kanı akanlardır' demişti" hatırlatmasında bulunuldu.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre dün İsrail ve Türk hükümetlerinin temsilcileri İsveçre'de bir memorandum üzerinde anlaşarak diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verdiler.

Anlaşmaya göre İsrail Mavi Marmara saldırısındaki mağdur ve kurbanlar için bir tazminat fonu bulacak. Bu fon 20 milyon dolar olacak ve buna karşılık İsrail'e açılan bütün davalar TBMM'den bir yasa geçirilerek iptal olacak. Hem İsrailli yetkililer hem de İsrailli askerler sorumluluktan kurtulacak.

AKP'ye yakın sivil kuruluşlarından İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Türkiye-İsrail anlaşmasına Twitter'da tepki gösterdi.

"Türkiye’deki ceza davasında mahkemenin verdiği Kırmızı Bülten kararı derhal Interpol'e gönderilmeli" diyen İHH, "Hiçbir davadan vazgeçilmeyecektir. Davalar pazarlık konusu edilemez" şeklinde açıklama yaptı.

İHH'nın açıklaması şöyle:

1. Türkiye ile İsrail anlaşması konusundaki yazılanları takip ediyor ve böyle bir anlaşmadan haberdar olmadığımızı beyan ediyoruz.

2. Türkiye ile İsrail arasında yapılacak bir anlaşmanın Türkiye, Filistin halkı ve Ortadoğu halklarının aleyhine olduğunu düşünüyoruz.

3. İHH’nın Gazze Ablukası ve Mavi Marmara konusundaki duruşunda hiçbir değişiklik yoktur.

4. Gazze ablukası kalkmalıdır ve kalkana kadar mücadele edeceğiz.

5. Ambargo abluka aynı şey değildir. Mesele, Ambargo meselesi değil mesele ABLUKA meselesidir.

6. Ambargo İsrail’in kendi tarafından malzeme geçişi, Abluka ise Gazze’ye deniz ve karadan uygulanan Gazze ile beraber Akdenizin işgalidir.

7. Mavi Marmara’ya saldıran bütün katiller cezasını çekecektir. Hiçbir davadan vazgeçilmeyecektir. Davalar pazarlık konusu edilemez

8. Sn.Cumhurbaşkanı;'hak sahibleri kanı akanlardır' diyerek Mavi Marmara davalarında şehit ailelerinin hak sahipliğini defalarca söylemiştir

9. Türkiye’deki Ceza davasında mahkemenin verdiği KIRMIZI BÜLTEN kararı derhal Interpol'e gönderilmeli.

10. İsrail maddi-manevi tazminat ödeyecektir. Bu bedel hukuki karşılıkla hesaplanacaktır. Böyle bir ihlalin hukuki emsali enaz 1milyar$'dır.

11. Böyle bir anlaşmanın konusu doğalgaz olamaz. Zira Doğu Akdeniz’deki doğalgaz, Filistin halkının hakkıdır.

12. Mavi Marmara meselesi sadece Türkiye halkının değil, Filistin halkının ve 37 ülke halkının davasıdır.

13. İsrail ile anlaşma ve hele hele Mavi Marmara davasının aleyhine olan bir anlaşma Türkiye’ye de, Gazze'ye de kaybettirir.