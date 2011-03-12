-İHH YARDIM EKİPLERİ JAPONYA'DA İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının acil yardım ekiplerinin, Japonya'ya ulaştığı bildirildi. Vakıftan yapılan açıklamada, dün gece saat 23.55'te yola çıkan ekiplerin 13 saatlik bir uçak yolculuğundan sonra Japonya'ya ulaştığı vurgulanarak, Osaka kentine inen 5 kişilik ekibin, hızlı trenle 400 kilometre uzaklıktaki başkent Tokyo'ya oradan da deprem bölgesine geçerek acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına katılacağı belirtildi. İHH ekibinin öncelikle bir kriz değerlendirme çalışması yapacağı, ardından Japonya'daki yetkililerle görüşerek ihtiyaç duyulan yardımları tespit edeceğine işaret edilen açıklamada, talep edilen yardım malzemelerinin temin edilerek afetzedelere ulaştırılacağı kaydedildi. Açıklamada, İHH ekiplerinin bu arada Japonya'da yaşayan Türkiye vatandaşlarına ulaşarak, onların durumlarını yerinde göreceği ve ihtiyaçlarını karşılayacağına dikkat çekilerek, ekibe İHH'nın Japonya'daki gönüllülerinin de destek vereceği aktarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Başkan Vekili Yaşar Kutluay, ''Marmara depreminde ülke ve millet olarak yanımızda olan Japonya, bu kara gününde yalnız bırakılmayacak. Yardımlarla destek olunacak. Hayırseverlerimiz bağışlarıyla çalışmamıza destek olabilirler'' dedi.