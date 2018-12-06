İHH üyesi kadınlar, Azez kampındaki mülteciler için atkı ve bere ördü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- İNSAN Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Elazığ Şubesi\'nin, yetim komisyonu bayanlar kolu tarafından başlatılan kampanya kapsamında örülen atkı ve bereler, Elazığ\'daki yetimlere ve Suriye\'nin Azez kentindeki mülteci kampında kalan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı Elazığ Şubesi\'nin başlattığı \'İlmikleri atalım, yetimleri ısıtalım\' kampanyası ile Baskil Halk Eğitim Merkezi\'nde eğitim gören kursiyerlerin katkılarıyla örülen atkı ve bereler kısa süre sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen, yapılacak hayra vesile olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtirken, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Satım Kaya ise Baskil halkının her zaman bu tür hayır işlerine öncülük ettiğini anlattı. Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Seher Çalışır da, dokuduklarıyla yetim çocukları ısıtacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi Yetim Komisyonu Bayanlar Kolu Sorumlusu Tuba Erdoğan, çalışmalara bizzat katılarak, ilmik dokunan atkı ve berelerin Elazığ’da 350 yetime ve Suriye\'nin Azez kentindeki kampta kalan mültecilere ulaştırılacağını söyledi.

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