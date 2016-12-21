"İHH öğrencilerden bağış topluyor" iddiası

Milli Eğitim Bakanlığı ve İHH Derneği arasında yapıldığı öne sürülen 'Okullarda Kumbara Uygulaması' ile öğrencilerden bağış istendiği iddia edildi. İddiaya göre “iyilikte yarışan sınıflar” adı altında gerçekleştirilen para toplama uygulaması, yasadışı olduğu gerekçesiyle; öğrenci, veli ve öğretmenlerin tepkilerine neden oluyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Balık, “Bu para toplama etkinliğinde sınıflara kumbaralar konulduğu ve öğrencilerin her ay bu kumbaralara kimi okullarda 100 TL, 30 TL veya 90 TL gibi limiti belli bağış yapılmaya zorlandığı bildiriliyor” dedi.

Her ay devam edecek şekilde sürekliliği bulunan ve bağış miktarının belirlendiği kampanyanın, öğrenciler ve velileri üzerinde baskıya dönüştüğünü vurgulayan Balık, bağış yapacak gücü bulunmayan ailelerin çocuklarının yaşadığı mahcubiyetin dikkate alınmadığını, konunun travmaya dönüştüğünü belirtti.

5 yaş da bağış yapacak

Eğitim İş Genel Başkanı, kampanyayla ilgili eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Bağımsız ve güvenilir kuruluşlar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacağından tereddüt duyulmayacak yardım kampanyalarının desteklenmesinin elbette ki ilkesel olarak doğru ve yerinde bir tutum olacağından kuşku yoktur. Ancak adı geçen kampanya, hem kampanyayı düzenleyen İHH isimli derneğin basına da yansıyan kamuoyu nezdindeki siyasi ve ideolojik konumu ile faaliyetlerine ilişkin tedirginlik hem de bu yardımların okulöncesi sınıf öğrencilerine kadar yansıtılması son derece sakıncalıdır.

Asıl üzerinde durulması gereken mesele ise; adı geçen para toplama uygulamasının yasa dışı olmasıdır. Bilindiği üzere ‘bağış’ niteliği itibarı ile hukuki bir işlem olup 5 yaş grubu dahil olmak üzere muhatap tutulan bu çocukların hukuki işlem ehliyetine sahip olmadığı ve bu konudaki iradelerinden de söz edilemeyeceği açıktır. Çocukların bağışa zorlanmasının da suç teşkil edeceği de bilinmelidir."