İHH: İdlip'te 200 bin çocuk çadırlarda eğitim görüyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Genel Koordinatörü Erhan Yemelek, Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan 6-14 yaş arası 200 binin üzerinde çocuğun derme-çatma kurulan çadır okulları içerisinde zor şartlar altında eğitim almaya çalıştığını söyledi.

2011 yılında Suriye’de iç savaşın başlamasıyla eğitim öğretimden yoksun kalan ve Suriye tarafındaki kamplarda yaşayan 200 binin üzerinde çocuk, bölgesel imkanlarla kurulan çadır okullarda eğitim alma mücadelesi veriyor. Suriye’de devam eden iç savaşın başlamasının ardından okul yaşı gelen binlerce çocuğun okuma-yazma bilmediğini söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Genel Koordinatörü Erhan Yemelek, \"Eğitimli bir nesil bir halkın geleceğini ifade ediyor. Maalesef Suriye’de devam eden iç savaş yüz binlerce çocuğun eğitim haklarından yoksun kalması ve okuma-yazma dahi öğrenememelerine neden oldu. Bunun yanında tüm imkansızlıklara rağmen eğitim alma mücadelesi veren çocuklarda var. Ölümden kaçarak Suriye’nin İdlib kentindeki kamplara sığınan 200 binin üzerinde çocuk bölgesel imkanlarla kurulan çadır okullarında eğitim alıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle de çadır okullarında eğitimin sorunsuz devam etmesi neredeyse mümkün değil\" dedi.

Yemelek, İdlib’teki kamp alanları içerisinde kurulan çadır okullarında eğitimin devam etmesi için çocuklara kırtasiye malzemesi ve yakacak yardımının yanı sıra İHH tarafından maddi destek sağlanan, öğretmenler görevlendirerek zor şartlar altında eğitimin devam etmesi için katkıda bulunduklarını söyledi.

ATME KAMPINDA OKUL İNŞA EDİLİYOR

Suriyeli çocukların daha güvenli ve sağlık bir ortamda eğitimlerine devam etmesi için Atme kampında okul inşa ettiklerini anlatan Yemelek, şöyle konuştu:

\"Atme kampı alanı içerisinde eğitimin daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürülebilmesi için bir okul inşaatına başladık. Burada 8 sınıftan oluşan bir okul yaptırıyoruz. Kısa süre içerisinde bu okulun inşaatını tamamlayarak kampta yaşayan çocukların hizmetine sunacağız. Okulumuz hizmete açıldığında 615 öğrenciye 23 öğretmen ile eğitim vereceğiz. Burada öğrencilerin en verimli şekilde eğitim almaları için yoğun çaba sarf edeceğiz. İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana eğitim alanında çeşitli faaliyetler gösteriyoruz.\"



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