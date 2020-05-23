İHH İdlib'deki briket ev sayısı hedefini 20 bine çıkardı

Suriye'de ağırlıklı olarak cihatçı yapıların yaşadığı ve Türkiye ile Rusya'nın ortak devriye gezdirdiği İdlib'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, briket ev sayısı hedefini 20 bine çıkardı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İdlib kırsalını ziyaret ederek, vakfın briket ev çalışmalarını inceledi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, yıl başında İdlib’de yaşanan göç dalgası nedeniyle briket ev inşa çalışmasına başladıklarını belirterek, "Krizin başında tüm dünyaya briket ev projesini duyurmuştuk. Ciddi şekilde gündem oldu. Şu anda bulunduğumuz arazide dahil olmak üzere 25’in üzerinde farklı lokasyonda yürüttüğümüz çalışma sonucu 4 bin 500 adet briket evin inşasını tamamladık. Evlere aileler yerleştiriliyor. Tüm bu araziler adeta bir şehir havasını büründü" dedi.



Yıldırım, şu ana kadar 15 bin briket ev için kendilerine fon geldiğini belirterek bu sayıyı 20 bin eve çıkarmayı planladıklarını söyledi.