-İHH, HELİKOPTERLE GIDA DAĞITIMI YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Pakistan'da sel felaketi nedeniyle ulaşılamayan bölgelere helikopterle giderek gıda dağıtımı yapacak. İHH'dan yapılan yazılı açıklamada, önümüzdeki hafta Pakistan'ın bazı bölgelerinde muson yağmurlarının yeniden etkili olmasının beklendiği, Shahdadkot, Jamshoro, Matiari, Thatta ve Haydarabad şehirleri ile çevresindeki köylerin yeni bir sel riski ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Pakistan'a uluslararası yardımın yetersiz kaldığı ve yaşanan sel felaketinin boyutlarının her geçen gün arttığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Pakistan'da çoğu çocuk 56 kişi salgın hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Sel bölgelerinde yoğun çalışmalar yapan İHH ekipleri, Kyher Pakhtunkhwa ve Pencap eyaletlerinde 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Ayrıca Haripur eyaletinde bulunan dikiş atölyesinde günlük 200 kişi için giysi dikiliyor ve dağıtımı yapılıyor. Bölgede gıda, battaniye ve ayakkabı dağıtımları da devam ediyor. Selden etkilenen bazı bölgelere, sel suları çekilmediği için hala ulaşılamıyor. İHH ekipleri, ulaşılamayan bölgelere helikopter ile giderek gıda dağıtımı yapacak. Kargo uçağının hazırlıkları ise bütün hızıyla sürüyor.'' Açıklamada, sel sularının ülkenin kuzey bölgelerine yönelmesi sonucunda Pencap bölgesinde İHH'nın ikinci bir ofis açtığı da kaydedildi.