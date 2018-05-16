İHH gönüllüleri Ramazan faaliyetleri için yola çıktı

ANKARA (DHA) - BU yılki Ramazan çalışmalarını \'Paylaşmanın Tam Vakti\' sloganıyla başlatan İHH İnsani Yardım Vakfı\'nın görevli, gönüllü ve bağışçılarından oluşan ekipleri, planlanan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 95 ülkeye doğru yola çıktı.

Bu yıl yurt dışında 95 ülkede ve bölgede, Türkiye\'de de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı hedefleyen İHH ekipleri, faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yola çıktı. İHH\'nın bu Ramazan, yurt dışında ve yurt içinde olmak üzere toplam 300 bin koli yardım dağıtıp, 400 bin kişiye iftar vermeyi planladığı belirtildi. Vakfın Suriye, Somali, Sudan, Gazze, Bangladeş, Irak ve Arakan gibi bölgelerdeki çalışmalarını hızlandıracağı; İdlip ve Halep başta olmak üzere Suriye\'deki savaş bölgelerinde ve kamplarda her gün sahur ve iftar yemeği sunacağı belirtildi. İHH\'nın Türkiye\'de 10 bin, Suriye\'de ise 20 bin çocuğa bayram öncesi çocuk paketleri sunacağı belirtildi.

İLK YARDIMLAR PATANİ\'YE ULAŞTI

İHH\'nın çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Tayland\'ın Patani bölgesine giden ekipler, yılın ilk Ramazan yardımlarını dağıttı. Bu kapsamda Patani\'de 2 bin 637 gıda kolisi dağıtılırken, 2 bin 245 kişiye de iftar verilmesi planlandı. İHH, ayrıca yine hayırseverlerin destekleriyle 500 aileye de fitre dağıtımında bulunacak.



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İHH\'nın Ramazan etkinliklerinden görüntüler