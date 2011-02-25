-İHH EKİPLERİ LİBYA'DA İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekiplerinin, Libya'da yaşanan olayların ardından Libya ile Tunus arasında bulunan Resul Cedil Sınır Kapısı'nda acil yardım çalışmalarına başladıkları bildirildi. Vakıftan yapılan açıklamada, olayların ilk başladığı anda bölgede bulunan partner kuruluşu ile yardım çalışmaları yürüten vakfın olayların yoğunlaşması üzerine, Libya'ya 6 kişilik bir ekip yolladığı, 2 gruba ayrılan ekiplerin, Mısır ve Tunus'a giderek yardım çalışmalarını sınırda yoğunlaştırdığı belirtildi. Açıklamada, İHH ekiplerinin, Resul Cedil Sınır Kapısı'nda Tunus Kızılay kuruluşu ve sivil savunma ekipleriyle birlikte, Libya'dan kaçarak Tunus üzerinden ülkelerine gitmeye çalışan Türk vatandaşları ile diğer insanlara kumanya, sıcak yemek, içme suyu, battaniye yardımında bulunduğu, bunun yanı sıra, sınırda kurulan klinikle Libya'dan gelenlerin sağlık taramasından geçirildiği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen yardımları organize eden İHH Acil Yardım Koordinatörü Recep Güzel, Libya güvenlik güçlerinin ülkede çıkmak isteyen insanlara büyük güçlük çıkardığını, insanların gümrüklerde bekletildiğini belirtti. Güzel, insanların akın akın Libya'dan kaçmak istediklerini, ancak Libya askerlerinin keyfi bir şekilde insanların ülke dışına çıkmasına izin vermediğini ileri sürerek, Tunus-Libya sınırının tamamen Kaddafi'nin askerlerinin kontrolünde olduğunu aktardı. Kaddafi'nin askerlerinin, yaralıların Tunus'a girmelerine müsaade etmediğini bildiren Güzel, yaralı askerlere kan temin etmek için ülkeden çıkan insanlara zorunlu kan bağışı yaptırıldığını, kişisel eşyaların yağmalandığını, sınırda bekletilen 250 Türk'ün Libya askerinin keyfi uygulamaları yüzünden Tunus'a giriş yapamadığını ve Libya sınırının dün akşam saat 20.00'de kapatıldığını kaydetti.