İHD'den ‘polis kol bacak kırdı’ iddiası

İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şube Başkanı Ethem Açıkalın, Polis Teşkilatı'nın 164'üncü kuruluş yılını kutlandığı günlerde, Adana'da görevli polislerin 18 yaşındaki Ahmet Özdemir'in kolunu, 64 yaşındaki Mehmet Nuri Özkan'ın da bacağını kırdığını ileri sürdü.



Dernek binasında polis mağduru olduğu iddia edilen 2 kişi ve yakınlarının katıldığı basın toplantısında iddialarını açıklayan Açıkalın, 2009 yılının ilk 3 ayında ait Hak İhlalleri Raporu'nda polis tarafından işkence gördüğünü söyleyen 31 kişinin başvurusunun yer aldığını söyledi. Polisin 7 Nisan'da Ahmet Özdemir'in kolunu kırdığını ileri süren Açıkalın şöyle konuştu:



“Özdemir Mithatpaşa Mahallesi'nde 21.30 sularında otobüs beklerken sivil polislerin yanına geldiğini, `kaçan çocuklar nerede' diye sorduklarını, bilmediğini söyleyince de polislerinin kendisini dövmeye başladığını anlattı. Silahı başına dayayarak tehdit edildiğini söyleyen Özdemir, copla ayağına, bacağına, sırtına ve yüzüne vurduklarını, aldığı darbeler sonucunda bacağında, sırtında cop izlerinin olduğunu, dudağının patladığını söyledi. Daha sonra cep telefonuyla abisini arayan Özdemir'in götürüldüğü hastanede röntgen filmi çekildi ve kolunun kırık olduğu tespit edildi.''



10 gün iş göremez raporu aldı



Derneğe yapılan diğer başvurunun da 64 yaşındaki Mehmet Nuri Özkan'a ait olduğunu belirten Açıkalın, DTP'li olan Özkan'ın polis tarafından dövüldüğünü, bacağının kırıldığını ve 10 gün iş yapamaz raporunun bulunduğunu iddia etti.



İşkence ve kötü muamele olaylarında etkin bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini savunan Açıkalın şöyle devam etti:



“İşkence ve kötü muamelenin 2009 yılının ilk üç ayında Adana'da tavan yapması, hükümetin işkenceye sıfır toleransın işkenceciye sıfır tolerans olduğunun en somut örneğidir. Yaşanan bir çok işkence vakasında etkin bir soruşturma yürütülmemesi ve işkence vakalarında işkenceye karışan kolluğun yargının bizzat korunması, işkence vakalarının artmasında temel etken olmuştur. Hak ihlallerinin yaşanmasının odağı haline gelen Adana polisinin son icraatı 18 yaşındaki bir gencin kolunun kırılması ve 64 yaşındaki bir adamın bacağının kırılması olmuştur.”

