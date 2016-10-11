İHD ve TİHV'den AKP’li siyasetçilerin öldürülmesine ortak tepki

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), AKP Diyarbakır Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in işyerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesini ortak bir açıklamayla kınadı.

Evrensel’in haberine göre, siyasetçilere ve sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan insan hakları örgütleri, çatışmaların durdurulması ve yeniden müzakere ortamına dönülmesi için çağrı yaptı.

İHD ve TİHV’in yaptığı yazılı açıklamada, daha önce AKP Özalp İlçe Yöneticisi Aydın Muştu ve AKP Hakkari milletvekili adayı Ahmet Budak’ın da silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Son dönemde doğrudan doğruya sivillere ve siyasetçilere yönelik bu tür silahlı saldırıların başta yaşam hakkı ihlali olmak üzere örgütlenme, demokratik siyaset yapma gibi pek çok hak ihlaline yol açtığı vurgulanan açıklamada, bu tür saldırılarla ilgili olarak bir an önce etkili soruşturma yürütülmesi ve sorumluların yargı önüne çıkarılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Daha da ötesi çok daha tehlikeli bir sürecin başlamasından, 90’lı yılarda gerçekleştirilen faili meçhul cinayetler ve suikastlar sürecinin yaşanmasından, başka bir deyişle toplumun giderek tırmanan bir şiddet sarmalına girmesinden endişe ediyoruz. Bu sebeple silahlı çatışmaların bir an önce son bulmasını ve çatışmasızlığın sağlanmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Temmuz 2015’te yeniden başlayan silahlı çatışmalarda ölenlerin sayısının artık binlerle ifade edildiğine vurgu yapılan açıklamada, “Hak örgütleri olarak bu anlamsız savaşın bir an önce sona erdirilmesini ve yeniden diyalog ve müzakere ortamına dönülmesi gerektiğini ısrarla belirtiyoruz. Ayrıca, Devletin, köy korucuları ve Kürt aşiretleri üzerinden güvenlik politikalarını yürütmekten vazgeçmesi, PKK’nin ise bu kesimlere yönelik silahlı saldırıları sona erdirmesi gerekliliğini bir kez daha ifade ediyoruz” denildi.