İHD: Van'da askerlerin açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı

İnsan Hakları Derneği Van Şubesi, Van’ın Çaldıran İlçesinde 15 yaşındaki Azat Bağa'nın, koyunları otlattığı sırada askerlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığını aktardı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi’nin Twitter hesabından aktardığı bilgilere göre olay, sabah 4.30 saatlerinde gerçekleşti. Sırtından ağır yaralanan Bağa, yakınları tarafından çağrılan ambulansla Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Çocuğun yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı’na göre çocuğun annesi, olaya dair şu bilgileri verdi: “Oğlum Çilli Mahallesi’nde çobanlık yapıyordu. Sabah saatlerinde askerler tarafından ateş açıldığı ve sırtına kurşun isabet ettiği bize söylendi. Biz de hastaneye gelerek ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çocuğum şu an yoğun bakımda. Sağlık durumunun nasıl olduğu konusunda bize bir bilgi verilmedi.”

Aile, İnsan Hakları Derneği (İHD) Şubesi’ne de başvurarak hukuki yardım istedi.