İHD'nin hasta tutuklular listesinde bulunan Halil Güneş yaşamını yitirdi

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) hasta tutuklular listesinde bulunan ve tüm çağrılara rağmen tahliye edilmeyen kanser hastası Halil Güneş, bu sabah saatlerinde Diyarbakır 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulduğu tek kişilik hücresinde yaşamını yitirdi. TUHAY DER yöneticilerinden avukat Aslıhan Bulut, Güneş'in 5 gündür tek başına hücrede tutulduğu ve uzun süredir ilaçlarının verilmediğini söyledi.

Müebbet hapis cezası nedeniyle yaklaşık 29 yıldır cezaevinde bulunan kanser hastası Halil Güneş, bu sabah saatlerinde Diyarbakır 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulduğu tek kişilik hücresinde yaşamını yitirdi.

Olayın duyulması üzerine cezaevine giden TUHAY DER yöneticilerinden avukat Aslıhan Bulut, İHD hasta tutuklular listesinde bulunan ve tüm çağrılara rağmen tahliye edilmeyen hasta tutuklu Güneş’in geçtiğimiz günlerde muayene için hastaneye götürüldüğünü ve dönüşte diğer oda arkadaşlarının açık görüşlerini engellemek istemediği için tek kişilik hücreye gitmeyi talep ettiğini aktardı. Güneş'in 5 gündür tek başına hücrede tutulduğu ve sabah saatlerinde yapılan sayımda yaşamını yitirmiş halde bulunduğunu belirten Bulut, kanser hastası Güneş'e uzun zamandır ilaçlarının verilmediğini ve bundan kaynaklı cezaevi idaresine defalarca dilekçe yazılmasına rağmen talebin karşılanmadığını öğrendiklerini bilgisini paylaştı.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, Güneş’in kız kardeşi, İHD İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu’nun 3 Ekim 2020 tarihinde yaptığı 445’inci F Oturumu eyleminde şunları aktarmıştı:

Sevk adı altında işkence ile, yapım aşaması bile tamamlanmamış olan Diyarbakır F Tipi Hapishane’ye sevk edilen abim, sağlıksız koşullar içinde yaşamını devam ettirmeye çalışmaktadır. Pandemi bahane edilerek abim 6 aydır kontrollerine götürülmüyor. Abime ölüm dayatılıyor. İnsanlık onuruna ve siyasi kimliğine yönelik bu saldırıları abimin kabul etmesi mümkün değildir. Koşulları bir an önce düzeltilmediği sürece abim ölüm orucuna başlayacağını söylemektedir ki, abimin sağlığı buna uygun değildir. Sorunlar aktardıklarımla da sınırlı değildir. Koşullarının acilen düzeltilmemesi halinde abimin sağlığındaki bozulma tedavi edilemez hale gelecektir. Abime dayatılan ölümdür ve bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

Dün gece de İzmir Aliağa Şakran T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 56 yaşındaki ağır hasta tutuklu Abdülrezzak Şuyur yaşamını yaşamını yitirmişti.