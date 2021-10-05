İHD'nin “ağır hasta tutsak” listesinde yer alan Atilla Coşkun, infaz süresi 6 ay önce tamamlanmasına rağmen tahliye edilmiyor

2015 yılından bu yana Düzce T Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan, beynindeki tümör nedeniyle İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) “ağır hasta tutsak” listesinde yer alan 35 yaşındaki Atilla Coşkun, infaz süresi 6 ay önce tamamlanmasına rağmen hakkındaki “disiplin” cezaları gerekçesiyle tahliye edilmedi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Coşkun’un avukatları müvekkilleri hakkında verilen karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

Duruma tepki gösteren Coşkun’un babası Teyfik Coşkun, oğlunun 2015 öncesi de 2 buçuk yıl cezaevinde kaldığını aktardı. Baba Coşkun, “Oğlum 2015 yılından beri cezası kesinleştiğinden dolayı cezaevinde kalıyor. Eski davanın takibi diyerek tutuklanmıştı. Bu ülkede hak ve hukuk yok" dedi. Oğlu ile sadece haftada iki defa telefon üzerinden iletişim kurabildiğine dikkati çeken baba Coşkun, tahliyeye engel yapılan cezalara tepki gösterdi. Coşkun, “Cezaevi yönetimi kafasına göre hareket ediyor. Cezaevinde bir tutuklu hakkını arıyorsa, hemen ona hücre cezası veriliyor. Oğluma, tahliye edilmesini söylediği zaman da 15 günlük hücre cezası verildi" diye konuştu.

Oğlunun hastalığından kaynaklı baş ağrıları çektiğini ifade eden Coşkun, oğlunun uygun tedavi yöntemleriyle iyileşebileceğini ancak bunun cezaevinde mümkün olmadığını kaydetti. Coşkun, oğlunun hastalığının ilerlememesi için bir an önce tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da yapılan değişiklik sonrası infazı tamamlanan tutukluların tahliyeleri, İdare Gözlem Kurulu (İGK) tarafından verilen "iyi halli olmadıkları" kararları gerekçesiyle engellenebiliyor.