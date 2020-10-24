İHD: Marmara Bölgesi'ndeki cezaevlerinde 3 ayda 786 hak ihlali yaşandı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, ‘Marmara Bölgesi Hapishaneleri 3 Aylık Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı. Raporda, bölgedeki cezaevlerinde 3 ayda 786 hak ihlalinin yaşandığına dikkat çekildi.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan hak ihlali raporun, 22 cezaevinden gelen başvurular üzerinden hazırlandığı aktarılırken temmuzda 29, ağustosta 22, eylülde 34 olmak üzere toplam da 85 başvurunun yapıldığı kaydedildi.

Derneğe yapılan 85 başvurunun 4’ü kadın, 81’i erkek ve 9’u adli, 76’sının siyasi tutuklular tarafından yapıldığı ifade edilen raporda, “Yapılan her bir başvuru birden çok ihlal iddiası içermektedir. 85 başvuruda toplam 786 ihlal tespit edilmiştir. Temmuz ayında 301, Ağustos ayında 160 ve Eylül ayında 325 ihlal yaşandı” dendi.

Raporda öne çıkan bazı ihlaller şu şekilde:

■ Sağlık hak ihlali: 109

■ Kötü muamele, darp ve işkence: 123

■ İletişim hak ihlali: 200

■ Sevk uygulamalarında yaşanan hak ihlalleri: 31

■ Keyfi disiplin cezası: 9

■ Adalete erişim hakkı ihlali yazılan dilekçelerin işleme konulmaması, cevapsız bırakılması: 20

■ Yemeklerin az ve kalitesiz verilmesi: 35

■ Alınan hijyen önlemlerinin yetersizliği: 34

■ Yeterli hijyen ve temizlik malzemelerinin verilmemesi: 45