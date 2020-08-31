İHD kurucularından Didar Şensoy, ölümünün 33. yılında anılacak

İnsan Hakları Derneği kurucularından Didar Şensoy, ölümünün 33. yılında anılacak.

İnsan Hakları Derneği’nden yapılan açıklamada, Dünya Barış Günü’ne denk gelen 1 Eylül’de Didar Şensoy için Feriköy Mezarlığı’nda bir araya gelineceği belirtildi.

Uzun yıllar insan hakları mücadelesi veren Didar Şensoy, 1986’da İnsan Hakları Derneği’nin (IHD) kurucularından biri oldu.

Didar Şensoy, 12 Eylül hapishanelerindeki baskılara dikkat çekmek amacıyla kendisi ve tutuklu yakınlarıyla İstanbul’dan Ankara’ya gitmiş; TBMM’nin önündeki eylem sırasında polis müdahalesinin sonucu 1 Eylül 1987 tarihinde şeker komasına girerek hayatını kaybetmişti.

Didar Şensoy kimdir?

Kardeşinin tutuklanmasına kadar Yugoslavya’da öğretmenlik yapan ve daha sonra Türkiye’ye göç eden Didar Şensoy, kardeşi Hasan Şensoy’un tutuklanması ile kendisini cezaevleri koşullarının iyileştirilmesi mücadelesine adadı. Cezaevi kapılarında tutuklu aileleri, dostları ile birlikte ördükleri mücadelenin ve 12 Eylül Darbesi'ne karşı durmanın simgesi oldu.



Didar Şensoy, 1986'da İnsan Hakları Derneğinin kurucularından ve şekillendiricilerinden oldu. Tutukluların yanı sıra Metris cezaevi ailelerinin mücadelesinin de simgesi olan Didar Şensoy, 1 Eylül 1987'de yine cezaevlerindeki koşulların düzeltilmesiyle ile ilgili meclise dilekçe vermek üzere üç otobüs dolusu tutuklu yakını mücadele arkadaşlarıyla beraber yola çıktı.

TBMM önünde ”Çocuklarımı serbest bırakmadıkça buradan ölümü kaldırabilirsiniz” diyen ve polisin müdahalesi sonucu fenalaşarak şeker komasına giren Şensoy, yaşamını yitirdi.