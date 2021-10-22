İHD İzmir Şubesi: Ege Bölgesi'nde bulunan cezaevlerinde, 4 ayda 147 hak ihlali yaşandı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Hapishane Komisyonu, Ege Bölgesi'nde bulunan cezaevlerinde, 2021’in ikinci dört ayında en az 147 hak ihlalinin yaşandığını açıklandı.

İHD İzmir Şubesi, İzmir 1 ve 2 No’lu F Tipi (Kırıklar), Buca Kapalı/Açık Cezaevi, İzmir Kadın Kapalı (Şakran), İzmir 1, 2 ve 4 Nolu T Tipi (Şakran), Menemen T Tipi, Balıkesir/Kepsut L Tipi Hapishanesi, Ödemiş T Tipi, Akhisar T Tipi, Manisa T Tipi, Aydın E Tipi, Denizli T Tipi, Burhaniye T Tipi ve Muğla E Tipi cezaevlerinde 2021 ikinci 4 ayında yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporu açıkladı.

İzmir Şube binasında yapılan açıklamada İHD İzmir Şubesi Başkanı Zafer İncin, rapora göre en az 147 hak ihlali yaşandığını belirtti. İncin, “Mahpuslar baskıcı ve insanlık onuru ile bağdaşmayan yöntemlerle her gün onlarca ihlalle karşı karşıya bırakılmaktadırlar. Yeni tutuklamalarla sürekli artan mahpus sayıları, çıkarılan yeni kanun, yönetmelik ve genelgelerle birlikte yaşanan hak ihlalleri ve hapishanelerdeki sorunlar daha da artmıştır” dedi.

"Hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz"

Hapishanelere bağımsız sağlık kurumlarının girmesine ve inceleme yapmasına izin verilmesi gerektiğini dile getiren İncin, “Hapishanelerin denetiminde başta bağımsız meslek kuruluşları ve insan hakları örgütleri olmak üzere ilgili kuruluşların yer alacakları şekilde yasal düzenlemeler yapılarak, incelemeye açılması sağlanmalıdır. Yetkililerden hapishanelerdeki mahpusların da insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama hakları olduğunu hatırlatır; bu kadar hak ihlalinin olduğu bir ortamda insanca yaşamanın mümkün olamayacağından dolayı hapishanelerin koşullarının hemen düzeltilmesini ve hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

2021 yılının ikinci 4 ayında toplamda en az 147 hak ihlalinin kaydedildiğini söyleyen İncin, yaşanan hak ihlallerini ise şu şekilde sıraladı: “Kitap engeli, süreli yayın engeli, baskı ve tecrit, tedaviye ulaşım engeli, sürgün, COVİD + çıkan mahpus, temel ihtiyaçların verilmemesi, infaz yakma, Yeni Yaşam gazetesinin verilmemesi, koğuş kapasitesinin üstünde kalım, sosyal faaliyet engeli, hijyene ulaştırmama, hasta mahpus, bağımsız koğuş dayatması, psikolojik-fiziksel taciz, dilekçe ve evraklara el konulması, can güvenliği sorunu, şiddet, ötekileştirme, eşyaların geç verilmesi, açık görüş engeli, keyfi disiplin cezası ve haberleşme engeli.”