İHD, İHH ve 14 STK'dan ortak çağrı: PKK ateşkes ilan etsin, devlet çözüm sürecini buzdolabından çıkarsın

Bitlis'de bulunan 16 STK bir araya gelerek son günlerde PKK'nın şehirlerde gerçekleştirdiği bombalı saldırıları kınadı. Aralarında İnsan Hakları Derneği(İHD) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı(İHH)’nın da bulunduğu STK’ların basın açıklamasında şiddetin meşru hiçbir yönünün bulunmadığı belirtilerek PKK’ya ateşkes çağrısı yapıldı. Açıklamada, hükümetin buzdolabında olduğunu açıkladığı çözüm sürecinin de derhal başlatması talep edildi.

Tatvan Mavi Beyaz Restaurant'da gercekleştirilen basın açıklamasını STK’lar adına Mazlum - Der Bitlis Şube Başkanı Av. Burhan Aksoy yaptı.

STK'ların basın açıklaması şöyle:

Son günlerde Diyarbakır, Mardin, Van, Elazığ ve son olarak Bitlis’te PKK tarafından bombalı saldırılar gerçekleştirilmiş, bu saldırılar sonucunda çok sayıda güvenlik görevlisi ve sivil vatandaş yaşamını yitirmiştir.Yapılan eylemleri en sert biçimde kınıyoruz..!!! Saldırılarda yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.

Özellikle son bir yılda yaşanan bombalı saldırılar ve terör eylemleri neticesinde toplumsal gerilimin arttığı ve bu durumun siyaset kurumundaki diyaloğu yok ettiği görülmektedir. Hedef olanlara bakıldığında saldırıların hiçbir insani yönünün olmadığı ve bir vahşet biçimini aldığı görülmektedir. Hiçbir insani talebin böylesi saldırılar ile meşrulaştırılamayacağını yüksek sesle ifade ediyoruz. Uluslararası insani hukuk başta olmak üzere bu saldırıların hiçbir hukuk sistemi içerisinde makul karşılanması mümkün değildir. Kontrolsüz bir savaşın toplumsal yıkım dışında bir kazanımının olamayacağını belirtiyoruz. PKK yöneticilerinin, geçtiğimiz günlerde basından öğrendiğimiz, ‘’Savaş Metropollerde sürecek’’ açıklamasının, sivil yaşamı tehdit ettiğini ve aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak bu yaklaşımı kabul etmediğimizi, karşı çıktığımızı ve her şekilde karşı duracağımızı ifade ediyoruz. PKK Örgütünün derhal bu eylemlerden vazgeçmesini, toplumsal barış ve diyalog ortamı için ateşkes ilan ederek silahlı mücadeleyi bir yöntem olmaktan çıkarmasını bekliyoruz. Aksi takdirde gelişebilecek toplumsal gerilimlerden kendisi sorumlu olacaktır. Aynı şekilde sivil siyasetçilerin Kürt halkının nabzını iyi tutarak, toplumsal talepler için inisiyatif alarak ötekileştirmeyen, diyaloğu esas alan, birleştiren ve şiddeti her koşulda yok sayan bir çizgide siyaset yürütmesini bekliyoruz.

Hükümetin ise daha önce açıkladığı üzere, “ buzdolabında bulundurduğunu belirttiği çözüm sürecini” tahkim ederek, siyasal tüm aktörleri, sivil toplum kuruluşlarını, kanaat önderlerini, sendikaları işin içine katarak başlatmasını arzu ediyoruz. Kürt sorununun çözümü, Uluslararası güçler ve Küresel odakların sorun üzerinden ayrıştırıcı politikalarını ortadan kaldıracaktır. Barışın tesis edilmesi, anaların gözyaşını dindirecek yegâne çıkış yolu olduğu gibi gelecek nesillere emanet edeceğimiz en değerli mirastır. Bunun yanında FETÖ ve benzeri yapıları, etkisiz hale getirmenin de Kürt Sorununun çözümünden geçtiğinin bilinmesini istiyoruz.

Aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri,meslek odaları ve sendikalar olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da şiddete karşı duracağımızı belirtiyor, sivil siyaset dışında başka bir yöntem tanımadığımızı ifade ediyoruz…

Bitlis Barosu - İHD Bitlis Şubesi - Mazlum Der Bitlis Şubesi - İHH Bitlis Şubesi - Özgür Der Tatvan Şubesi - Huder-İhad Bitlis Temsilciliği - Tek Der - İnsan Der Bitlis Şubesi - İyilikder -Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası -Bitlis Ticaret Odası - Askon Bitlis Şubesi - Tügva Bitlis Şubesi