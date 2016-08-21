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İmralı Heyeti, çözüm süreci için pazartesi günü açıklama yapacak

“Biz de İmralı Heyeti olarak bu çözüm çağrısını tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz"

21 Ağustos 2016 00:14

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, KCK'nın yaptığı müzakere açıklaması üzerine İmralı Heyeti’nin pazartesi günü basın toplantısı yapacağını duyurdu.

HDP’li Baluken, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda İmralı Heyeti’nin pazartesi günü basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Baluken, “Biz de İmralı Heyeti olarak bu çözüm çağrısını tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyor, tüm kesimleri gerekli sorumlulukları almaya çağırıyoruz

İmralı Heyeti olarak yeniden çözüm umudu ile ilgili görüşlerimizi Pazartesi günü yapacağımız basın açıklaması ile  kamuoyuna aktaracağız...” dedi.

 

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