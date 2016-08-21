İmralı Heyeti, çözüm süreci için pazartesi günü açıklama yapacak

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, KCK'nın yaptığı müzakere açıklaması üzerine İmralı Heyeti’nin pazartesi günü basın toplantısı yapacağını duyurdu.

HDP’li Baluken, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda İmralı Heyeti’nin pazartesi günü basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Baluken, “Biz de İmralı Heyeti olarak bu çözüm çağrısını tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyor, tüm kesimleri gerekli sorumlulukları almaya çağırıyoruz

İmralı Heyeti olarak yeniden çözüm umudu ile ilgili görüşlerimizi Pazartesi günü yapacağımız basın açıklaması ile kamuoyuna aktaracağız...” dedi.

Biz de İmrali Heyeti olarak bu Çözüm çağrısını tarihi bir fırsat olarak degerlendiriyr,tüm kesimleri gerekli sorumlulukları almaya çağırıyrz — İdris BALUKEN (@idrisbaluken) 20 Ağustos 2016