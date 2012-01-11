İHD: F Tipi Hapishaneler Kapatılsın



T24 - İHD, "Tecrit Öldürüyor F Tipi Hapishaneler Kapatılsın" isimli kampanyayla

hapishanelerdeki hak ihlallerine, hasta mahkumlara ve tecridin etkilerine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Cezaevleri Komisyonu, F tipi hapishanelerin kapatılması için "Tecrit Öldürüyor F Tipi Hapishaneler Kapatılsın" isimli bir kampanya başlattı.



İHD kampanyada, F tipi hapishanelere geçiş tarihi olan 19 Aralık 2000'den bugüne yaşanan hak ihlalleri ve ağırlaştırılmış müebbet cezası alan mahkumlara uygulanan sistemli tecride dikkat çekiyor.



Ayrıca, F tipi hapishanelerin hastalığa davetiye çıkaran sağlıksız yaşam koşulları ve ölümcül hastalıklarıyla tedavi edilmeyi bekleyen yüzlerce hasta mahkumun durumlarının görünür olması da amaçlanıyor. Kampanya üç ana başlık altında yürütülecek:



F tipi hapishanelerde tecrit ve etkileri: Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan mahkumların ölünceye dek tek başlarına sekiz metrekare odada tek başına yaşamaları, kendileri dışında hiçbir mahkumla görüştürülmemeleri. Yakınları ile 15 günde bir, bir saat görüşmeleri. Bu uygulamaların yol açtığı fizyolojik ve psikolojik tahribatlar.



Hapishanelerde hak ihlalleri: Uygulanan disiplin cezaları, işkence ve kötü muamele, görüş, iletişim, hücre gibi cezalar. Sürgün sevkler ile mahkumlar uzak illere gönderiliyor ve bu yolla ailelere de eziyet ediliyor.



Sağlıksız yaşam koşulları ve hasta mahkumlar: Hücrelerin rutubetli olması, 8-12 metrekare hücrelerdeki sağlıksız alanlar, mutfak banyo ve oturma alanının iç içe olması. Kaloriferlerin kış aylarında yakılmaması, sıcak suyun haftada sadece iki gün ve bir saat verilmesi. İçme sularının hijyenik olmaması. Yemeklerin kötü ve yetersiz oluşu. Sağlık hakkına erişimin zorluğu, ölümcül ve ağır hasta mahkumların tahliye edilmemesi.



İHD, 2011 itibariyle, Türkiye hapishanelerinde tespit edilebilen 100'ü ağır toplam 258 hasta mahkum bulunduğunu açıkladı. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Şemsettin Koç, Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2000-2010 arasında 913 mahkumun hapishanede hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.



Kampanyanın yarın akşam 20:00'de Taksim Hill Otel'de yapılacak galasında, sanatçı, milletvekili, yazar ve aydınların hücre içinde çekilmiş fotoğrafları sergilenecek.



İHD İstanbul Şubesi Cezaevleri Komisyonu, her Cumartesi İstanbul'un farklı meydanlarında siyahlar giyerek oturma eylemi yapacak. Yürüyüşler, oturma eylemleri ve sergiler 2 Nisan'da İstiklal Caddesi'nde yapılacak yürüyüşe dek devam edecek.