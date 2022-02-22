İHD Eş Genel Başkanı Türkdoğan 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı: Bu davayla insan hakları savunucularına gözdağı verilmek isteniyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan 'örgüt üyeliği' iddiasıyla açılan davada, “İHD, demokratik kitle örgütüdür ve zaman zaman demokratik kitle kuruluşları içerinde yer almıştır. Bana açılan bu davayla insan hakları savunucularına, derneğimize ve bize gözdağı verilmek isteniyor. Hakkımda açılan davanın İçişleri Bakanlığı tarafından açıldığını düşünüyorum" dedi.

Türkdoğan’a örgüt üyeliğiyle suçlandığı davanın ilk duruşması Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre duruşmaya İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Kimlik tespiti ardından başlayan duruşmada Türkdoğan, beyanında şunları söyledi:

"Yaptığımı yasal ve demokratik faaliyetler iddianamede gerekçe gösterilmiş"

“İHD, demokratik kitle örgütüdür ve zaman zaman demokratik kitle kuruluşları içerinde yer almıştır. Bana açılan bu davayla insan hakları savunucularına, derneğimize ve bize gözdağı verilmek isteniyor. Hakkımda açılan davanın İçişleri Bakanlığı tarafından açıldığını düşünüyorum. Ben insan hakları savunucusuyum. Yaptığımı yasal ve demokratik faaliyetler iddianamede gerekçe gösterilmiş. Ben insan hakları faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğim. Bu hukuksuzluk son bulmalı.”

Avukat Kerem Altıparmak, iddianamenin iade edilmesi gerektiğini belirterek, “İddianamenin kabul edilmesi müvekkilimizin hakkının ihlal edilmesidir. Hazırlanan iddianame usulsüzdür, müvekkilimizin derhal beraat edilmesi gerekiyor. İddianame hazırlanırken kopyala yapıştır şeklinde hazırlanmış” diye konuştu.

Avukat, İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin de şunları söyledi:

"Türkiye imza attığı bütün uluslararası sözleşmeleri ihlal ediyor"

“Biz avukatlar olarak hiçbir zaman kendimizi bu kadar savunmasız hissettiğimiz bir süreç hatırlamıyorum. Biz bu davaya hazırlanarak geldik ve bizi yok sayıyorsunuz. Bugün verdiğiniz bu karar savunma hakkını açık ihlalidir. İçişleri Bakanlığı, ‘biz yapalım yargı arkadan gelir’ sözleri her şeyi net özetliyor. Uluslararası sözleşmelere Türkiye imza atmış ve bütün uluslararası sözleşmeleri ihlal ediyor.

Biz bu yargılamada insan hakları savunucusunun silahlı örgüte mensup olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Biz hak savunucularıyız, silahlı örgüte mensup olmasına ilişkin elinizde bir kanıt var mı? Bu durum ifade özgürlüğü ihlali anlamına geliyor, biz iç hukukta beraat talep ediyoruz.”

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Türkdoğan’ın yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi, bir sonraki duruşma 19 Nisan 2022’de görülecek.