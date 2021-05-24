İHD Eş Genel Başkanı Türkdoğan: Mehmet Ağar acilen tutuklanmalı, kaçabilir

İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, faili meçhuller davasında beraat kararlarının istinaf tarafından bozulması ve Sedat Peker'in açıklamalarının üzerine Mehmet Ağar ve ekibinin yurt dışına kaçabileceğini söyledi ve tutuklama kararı verilmesini istedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Türkdoğan, 1993-96 yılları için “karanlık yıllar” ifadesini kullanarak, “93'le başlayan süreç, devletin çeteleşmesi, tamamen kanun dışına çıkması, çetevari yöntemlerle faili meçhul cinayetlerin işlendiği, yüzlerce insanın gözaltında kaybedildiği, binlerce Kürt köyünün yakılıp yıkıldığı karanlık bir dönemdir” dedi.

"Ağar bir çete reisi"

Mehmet Ağar’ın faili meçhul cinayetlerin işlendiğine dair yargının önünde hesap vermesi için uzun dönemdir hukuki mücadele verdiklerini söyleyen Türkdoğan, Ağar’ın JİTEM ile ilişkisinden dolayı ceza aldığını hatırlattı. Türkdoğan, “Susurluk Kazası’ndan sonra Başbakanlık Teftiş Kurulu bir rapor hazırladı ve o rapor üzerine soruşturmalar yapıldı. O soruşturmalardan biri davaya dönüştü. Mehmet Ağar suç örgütü kurmak ve lideri olmaktan 5 yıl hapis cezası aldı. Mehmet Ağar şu anda tescilli ve hükümlü bir çete reisidir. Cezası da infaz edildi. Suç örgütlerinden bir tanesi de JİTEM’dir. Ağar JİTEM'in neresinde bilemiyoruz. Belki şimdi ortaya çıkacak ama müstakil bir suç örgütü kurduğu ortaya çıktı. Kendisine bağlı ekibinin olduğu gerçeğiyle karşılaştık. Oradan zaten hüküm giydi” şeklinde konuştu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin aralarında Ağar’ın da bulunduğu Ankara JİTEM Davası’nda 19 sanığın, faili meçhul cinayetlerden yeniden yargılanması kararına ilişkin konuşan Türkdoğan, “Daha önce 18 kişinin faili meçhul cinayetinin işlediğine dair Ağar'a mahkeme beraat kararı vermişti. Davanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi gönderilmesiyle Ağar ve arkadaşlarının davasına ilişkin kararı esastan bozdu. 18 kişinin öldürülmesiyle ilgili delilerinin yeterince değerlendirildiğini kanaat getirdi. Bunların araştırılması istendi. Bu çok önemli bir gelişme çünkü biz yıllardır bunun mücadelesini veriyorduk. Şimdi Peker’in söyledikleri, yeniden açılan davada savunmalarımıza katkı sunacaktır” diye belirtti.

"Peker'in iddiaları araştırılmalı"

Faili meçhul cinayetlerin gazeteci Uğur Mumcu suikastıyla başladığını ifade eden Türkdoğan, “Bugün anlıyoruz ki soruşturmalar genişletilmelidir. Peker’in Uğur Mumcu'ya dair iddiaları kesinlikle araştırılmalıdır. Tabii Kıbrıs'ta öldürülen gazeteci ile ilgili iddialar ciddi iddialardır. Bunların mutlaka araştırılması gerekiyor. Ağar ve arkadaşları Türkiye'nin bir döneminde mahkûm olmuştur. 1990'lı yıllarda bunların sorumluluğu olduğu ortaya çıktı” dedi.

"AKP, MHP, ulusalcılar, devlet içi devlet legal-illegal bütün yapılar ittifak halinde"

Mehmet Ağar’ın Cumhur İttifakı’nın ortağı olduğunu söyleyen Türkdoğan, şöyle devam etti: “Bu kişiyle bunun ve buna benzer kişilerle nasıl ittifak kuruyorsunuz? Niye aynı hatayı tekrarlıyorsunuz. AKP, MHP, ulusalcılar, devlet içi devlet legal-illegal bütün yapılar ittifak halindedir. Bu ittifakın derhal dağılması lazım. AKP’nin hızla Cumhur İttifakı denen, ne olduğu belli olmayan ittifaktan kendini kurtarması lazım. Bunları AKP'lilerin yüzüne kaç defa söyledik. Mehmet Ağar, sizin için nasıl oy toplar, nasıl sizin için miting yapar?” diye sordu.

Soylu'nun görevinden alınması gerektiğini söyleyen Türkdoğan, ekledi: “Soylu’nun hesap verme zamanı gelmiştir ama onun hesap verebilmesi için önce o koltuğu terk etmesi lazım. Elbette ki Türkiye siyaset kurumu Soylu’nun koltuktan alınmasını bir şekilde sağlayacaktır. Siz insanları terörist ilan ederken onların masumluk haklarını defalarca çiğnediniz. Biz yine onları terörist ilan etmiyoruz. Biz diyoruz ki, iddiaları araştırılsın masumluk haklarına saygı duyun.”