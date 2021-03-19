Akil İnsanlar heyetinde görev yapmıştı; İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, gözaltına alındı

İHD, Eş Genel Başkanları Öztürk Türkdoğan'ın gözaltına alındığını duyurdu. İHD'den yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı. Gerekçesi hakkında henüz bilgimizin olmadığı bu operasyon insan hakları savunucularına yönelik baskının son ve açık bir örneğidir. Süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonu ve 13 askerin şehit olmasına ilişkin Meclis'te yaptığı konuşmada İHD'yi hedef alarak “Canı çıkasıca dernek” ifadesini kullanmıştı.

Çözüm süresinde Akil İnsanlar heyetinde yer alan Türkdoğan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili Türkiye İnsan Hakları Vakfı "İnsan Hakları Eylem Planının sunulmasının üzerinden henüz iki hafta geçmişken İHD Eş Genel Başkanı ve TİHV Kurucular Kurulu Üyesi Öztürk Türkdoğan'ın gözaltına alınması hiçbir şekilde kabul edilemez. Derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.