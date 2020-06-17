İHD: Eren Keskin’in evine hırsızlık süsü ile girip tehdit mesajı bıraktılar

İHD Genel Merkezi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ‘hırsızlık süsü’ vererek derneğin Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in evine girdiklerini ve tehdit mesajı bıraktıklarını duyurdu.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin derneğin Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in evine girdiklerini duyurdu. Dernek tarafından, “Eş Genel Başkanımız Eren Keskin’e Yönelik Tehdit” başlığıyla yapılan açıklamada, “Eş Genel Başkanımız Eren Keskin’in İstanbul Maltepe’deki ikametgâhına 16 Haziran 2020 günü hırsızlık süsü verilerek girilmiş, evdeki eşya dağıtılmış ve hiçbir şey alınmadan evden çıkıldığı anlaşılmıştır.” denildi.

Olayın “basit bir hırsızlık” şeklinde değerlendirilemeyeceği vurgulanan açıklamada, “Olay yerindeki ilk incelemelerden doğrudan doğruya Eren Keskin’e yönelik korkutma ve tehdit amaçlı olduğu anlaşılmaktadır. Eren Keskin Türkiye ve dünyada tanınan saygın bir insan hakları savunucusudur, derneğimizin eş genel başkanıdır. Düşüncelerini açık ve korkusuzca ifade etmesiyle bilinmektedir. Bu nedenle de sık sık ‘yargı tacizi’ olarak nitelendirebileceğimiz soruşturma ve davalara muhataptır. Anlaşılan yargı tacizinin yetmediğini düşünen kimi karanlık çevreler, işi fiziki tehdit boyutuna ulaştırmış durumdadırlar. Eren Keskin’in evine girilmesi olayıyla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılarak fail veya faillerin bir an önce bulunmasını, olayın basit bir asayiş olayı olarak ele alınmamasını, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyetinin bu olayı çok yönlü soruşturmasını, etkili ve hızlı bir biçimde açığa çıkartmasını beklemekteyiz” çağrısı yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı

"Başvurular yapılacak"

"Derneğimiz bu olayla ilgili ulusal ve uluslararası alanda gerekli başvuruları yapacak olup olayın çok yakından takipçisi olacaktır. Siyasi iktidarın Türkiye’deki insan hakları savunucularının korunması konusundaki sorumluluklarını hatırlatıyor, gelişebilecek olumsuzluklardan doğrudan doğruya hükûmetin sorumlu olacağını ifade etmek istiyoruz.

"Keskin vicdanımızdır"

Demokratik kamuoyuna da sesleniyoruz: Eren Keskin hepimizin vicdanıdır. Dolayısıyla ona yönelik bu tehdidin Türkiye’de demokrasi ve insan haklarından yana olan herkese yönelik olduğunu kabul etmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de demokratik kamuoyunu duyarlılığa davet ediyoruz. Türkiye’nin giderek otoriterleştiği bu zor zamanlarda insan hakları savunucuları savundukları ilkelerden taviz vermeden insan hakları ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.”

"Gözdağı amaçlı yapıldığını düşünüyorum"

Konuya ilişkin Gazete Duvar’a açıklama yapan Eren Keskin, evin içeresindeki tüm eşyaların dağıtıldığını belirterek, “Daha önce yine benzer bir olay yaşamıştım. Bu olayda da evden hiç bir şey almamışlardı. Burada da bir sonuca ulaşamamıştık. Yaşanan bu olayın da hırsızlık olmadığını düşünüyorum. Eğer hırsızlık amacı olsaydı alabilecekleri birçok şey vardı. Gözdağı amaçlı yapıldığını düşünüyorum” dedi.