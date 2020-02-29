İHD'den yetkilileri 'göreve çağırdı': Binlerce mülteciyi sınır kapılarına yönlendiren hükümet yetkilileri orada yok, yerel yönetimler ilgisiz

İnsan Hakları Derneği (İHD), binlerce mültecinin Edirne Pazarkule Sınır kapısı ve Bosnaköy'e yönelmesinin ardından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. İHD, "Binlerce mülteciyi sınır kapılarına yönlendiren hükümet yetkililerinin hiç birisi orada yok ve yerel yönetimler ilgisiz. Hükümet nerede? Valilik hizmeti nerede? Belediye hizmeti nerede? Kızılay nerede?" açıklaması yaptı.

İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye, sığınmacıların Avrupa'ya geçişine engel olmayacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından çok sayıda sığınmacı Yunanistan sınırına yönelmişti.

"Mülteciler 'Avrupa ya gidebilmek için ölümü göze aldık, geri dönmek gibi bir seçeneğimiz yok' diyor"

İHD, sınırda yaşananlara tepki gösterirken, hükümet yetkililerinin ve yerel güçlerin konuya ilişkin hiçbir şey yapmamalarını eleştirdi. İHD'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Edirne Pazarkule Sınır kapısı ve Bosnaköy'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Hükümetin Avrupa sınırlarını mültecilere açacağını duyurması üzerine Türkiye'nin dört bir yanından gelerek sınır kapılarına yığılan binlerce mülteci iki gündür soğuk, açlık ve hastalıklarla baş başa bırakıldı.

"Filistin, Suriye, Fas, Afganistan, İran, Irak, Somali, Pakistan ve Bangladeş gibi farklı ülkelerden mülteciler 'Avrupa ya gidebilmek için ölümü göze aldık, geri dönmek gibi bir seçeneğimiz yok' diyor.

"Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen binlerce mültecinin yarıya yakınının çocuk olduğu, süt, şu, mama, bebek bezi, battaniye ihtiyacının acil olduğu gözlendi.

" Avrupa sınırlarını mültecilere açmalıdır"

"Binlerce mülteciyi sınır kapılarına yönlendiren hükümet yetkililerinin hiç birisi orada yok ve yerel yönetimler ilgisiz. Hükümet nerede? @TC_icisleri Valilik hizmeti nerede? @edirne_valiligi Belediye hizmeti nerede? @EdirneBel Kızılay nerede? @Kizilay.

"Aralarında çok sayıda 0-10 yaş çocuk, hane kadın, yaşlı ve engellilerin olduğu mülteciler barınma, beslenme ve sağlık hizmetinden yoksun durumda. Ölümler, salgın hastalıklar benzeri felaketler yaşanmadan yetkilileri acil olarak göreve çağırıyoruz.

"Mülteciler tüm devletlerin ortak sorumluluğudur. Sınırlarını mültecilere kapatan Avrupa devletleri de bu insanlık dramından sorumludur. Avrupa sınırlarını mültecilere açmalıdır."