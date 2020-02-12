İHD'den 'Hasankeyf' çağrısı: Yıkımı durdurun; mezarlar da su altında kalacak

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Hasankeyfi Yaşatma Girişimi temsilcileri, Hasankeyf'te incelemelerde bulunarak kentin yıkımından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Ilısu Barajı suyunun altında kalacak 12 bin yılık antik Hasankeyf kentinde incelemelerde bulunan heyet, mezarların da su altında kalacağını söyledi.

Heyet adına açıklama yapan İHD Genel Sekreteri Osman İşçi, Hasankeyf'in Mezopotamya'nın kadim tarihi olduğuna dikkat çekerek, "Burada su altında bırakılmak istenen sadece kültürel miras ve tarih değildir. Burada bir bütün olarak yaşam sular altında bırakılıyor. Yaşam dünya tüm insanlığın ortak mirasıdır. Biz bu ortak mirasın parçası olarak onulmaz yaraların açılmasına karşıyız. Buradaki tahribata karşı çıktığımızı geri dönülmez zarara ulaşmadan durdurulmasını ve yaşama saygının gösterilmesini istiyoruz" dedi.

Su altında kalacak yerleşim yerlerindeki mezarların da su altında kalacağını belirten İşçi, "Gömülme hakkına saygı gösterilmesini istiyoruz" dedi.