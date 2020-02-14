İHD'den açlık grevindeki Grup Yorum ve ÇHD üyeleri için açıklama: Hukuksuzluğa son verilsin

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türk Tabipleri Birliği (TBB), açlık grevindeki Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Grup Yorum üyelerinin taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Bir kez daha ölümlere ve kalıcı hasarlara tanıklık etmek istemiyoruz. Hukuksuzluğa son verilmeli” dedi.

İHD Ankara Şubesi ve TTB, açlık grevindeki ÇHD'li avukatlar ve Grup Yorum üyelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. İHD'li avukat Ömer Faruk Yazmacı, Grup Yorum üyelerinin bugün görülecek dava duruşmasına değindi. Av. Yazmacı, "ÇHD avukatlarının yasal olarak yapmış oldukları avukatlık faaliyetleri suç olarak nitelendirilmiştir. Oysa herkesin savunma ve savunulma hakkı vardır. Ne yazık ki bugün her bir bireyin sahip olduğu en temel hakları ve özgürlükleri suç sayılarak cezalandırıldığı gibi bireyleri savunmakla yükümlü olan avukatların da mesleki faaliyetleri suç olarak kabul edilmekte, hukuk dışı uygulamalara maruz bırakılmakta ve fiziki şiddete uğramaktadırlar” dedi.

Türkiye Barolar Birliğinin üzerine düşen görevi yapmadığını belirten Av. Yazmacı, "Bu ülkenin her bireyinin sahip olması gereken ve olmazsa olmaz haklardır. Ve talep edilen bu haklar hem ulusal hem de uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

TTB: Bir kez daha ölümlere tanıklık etmek istemiyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve İnsan Hakları Kolu ise Adalet Bakanlığı ve yetkililere duyarlılık çağrısı yaparak bir daha ölümlere tanıklık etmek istemediklerini belirtti. Açıklamanın devamında uzun süreli açlığın insan vücudu üzerinde olumsuz etkilerine dikkat çekilerek, “ÇHD’li Avukatların, açlık grevini başlatmalarının nedeni olarak ileri sürdükleri gerekçeler aynı zamanda temel insan hakları değerlerinin ve hukukun üstünlüğü ilkesinin gereklilikleridir” denildi.