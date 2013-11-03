İHD: Cezaevlerinde 162'si ağır 544 mahpus var, ağır olanlar bırakılsın

Hülya Karabağlı /ANKARA

İnsan Hakları Derneği (İHD) Cezaevi Komisyonları, cezaevlerinde 3 Kasım 2013 itibariyle 162’si ağır olmak üzere 544 hasta mahkum olduğunu bildirdi. Çok az sayıdaki tahliyelere rağmen, hasta listesindeki sayının giderek arttığına dikkat çekildi. İHD, iki ay önceki rakamın 154’ü ağır olmak üzere 526 olduğunu belirtti. Dernek, "Açıkladığımız bu liste Komisyona bilgileri ulaşabilen hasta mahpuslardan oluşturulmuş olup, daha fazla hasta mahpusun olduğunun bilinmesi gerekmektedir" dedi. İHD, cezaevlerindeki hasta mahpuslarla ilgili taleplerini şöyle sıraladı:

‘Cumhurbaşkanlığı’nın af prosedürü değişmeli’

- Cumhurbaşkanlığının özel af niteliğinde cezanın kaldırılması ile ilgili prosedüründe değişiklik yapılmalıdır. Bu prosedürde Adli Tıp Kurumu devreden çıkarılmalı, tam teşekküllü devlet hastanelerinin verecekleri raporlar yeterli görülmelidir.

- Adli Tıp Kurumu genellikle de verilen raporları onaylamamaktadır. Bu nedenle yasanın bu hükmünün değiştirilerek hapis cezasının hastalık nedeniyle ertelenmesinin Adli Tıp tekelinden çıkarılması gerekir.

-Adli Tıp Kurumu tarafından cezaevinde kalamaz raporu verilen Salih Tuğrul yaklaşık iki haftadır kendisi hakkında Jandarmaya yazılan yazının cevabını beklemektedir. Kanundaki bu kriterin mutlaka kaldırılması gerekmektedir

- Adli Tıp Kurumunun resmi bilirkişi tekeli kaldırılmalıdır. Bilimsel kriterlerden ziyade bilimsel olmayan kriterler ile hareket eden ve tamamen siyasal iktidarın etkisinde olan Adli Tıp Kurumu’nun bu tekeli kaldırılmalı, üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlıkları veya Sağlık Bakanlığı’nın Eğitim ve Araştırma Hastaneleri gibi kurumların bilirkişilik vasfı kabul edilmeli, buna göre düzenlemeler yapılmalıdır.

-Adalet Bakanlığı’nın bir an önce hapishanelere hastane ve revir yaparak nitelikli personel ( Uzman doktor gibi) ihtiyacını karşılaması gerekmektedir.

'Tecrit koşulları hastalıkları tetikliyor'

- Özellikle F Tipi hapishanelere geçildikten sonra bu hapishanelerdeki tecrit koşulları hastalıkları tetiklemekte ve mahpusların hastalıklarının hızlı bir şekilde ilerlemesine neden olmaktadır. Tecrit uygulamaları bir nevi mahpusu çürütme politikası olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla hapishanelerdeki tecrit uygulamasına son verilmelidir.

- Hapishanelerde beslenme, havalandırma ve spor yapma imkanları iyileştirilerek ve hijyen sağlanarak, mahpusların beden ve ruh sağlıklarının korunmasına yardımcı olunmalıdır.

- Hapishanelerdeki sağlık koşulları düzeltilinceye kadar Adalet Bakanlığı’nın acilen tüm hapishanelerdeki sağlık sorunu olan mahpusları sağlık kontrolünden geçirmesi ve bunların kayıtlarını tutması sağlanmalıdır.