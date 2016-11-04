İHD: Bu tip antidemokratik uygulamalar geçmişte çözüm getirmedi

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, HDP Eşbaşkanları ve milletvekillerinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "Bu tip antidemokratik uygulamalar geçmişte çözüm üretmedi. Kürt sorunu böyle çözülmez, Kürt meselesine böyle yaklaşılmaz. Milletvekillerinin dokunulmazlığına bu şekilde halel getirilemez" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 12 HDP'li milletvekilinin gözaltına alınması üzerine İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, KESK yöneticileri ve avukatlar HDP Genel Merkezi'ni ziyaret etmek istedi.

Fakat Genel Merkezin bulunduğu Ankara Kavaklıdere'deki John F. Kennedy Caddesi ve Büklüm Sokak'ı trafiğe kapatan polis, grubun geçişine izin vermedi. Polis, HDP Genel Merkezi yakınında toplanmalara da izin vermedi.

"Fiili sokağa çıkma yasağı gibi bir durum var"

Polisin geçişlerine izin vermemesi üzerine İHD Genel Başkanı Türkdoğan, kısa bir basın açıklaması yaptı. HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin geceyarısı evleri basılarak gözaltına alınması haberini duymaları üzerine çeşitli kurum temsilcileri olarak HDP'yi ziyarete geldiklerini kaydeden Türkdoğan, "Bizler partinin bulunduğu sokağa alınmadık, bir talimat olduğu söylendi. Bunun yasaya uygun olmadığını belirttik. Fakat fiili bir durumla karşı karşıyayız. Burada parti yetkilerinin gelip bizimle görüşmesini bekledik, ona da izin verilmiyor. Burada bulunmamıza da izin verilmiyor. Dolayısıyla aslında fiili bir durumla karşı karşıyayız. Bir nevi burada fiili bir sokağa çıkma yasağı uygulanmak isteniyor gibi bir durum var" diye konuştu.

"Kürt sorunu böyle çözülmez"

Türkdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Şunu ifade edelim, bu tip antidemokratik uygulamalar geçmişte çözüm üretmedi. Nasıl ki 1998'de HADEP Genel Merkezi basılıp genel başkanı ve yöneticileri gözaltına alınıp tutuklandıysa, nasıl ki 1994'te milletvekilleri tutuklandıysa, bu süreç hiçbir demokratik usule uymuyor, tamamen antidemokratiktir. Kürt sorunu böyle çözülmez, Kürt meselesine böyle yaklaşılmaz. Milletvekillerinin dokunulmazlığına bu şekilde halel getirilemez."

Türkdoğan'ın konuşması sırasında polis "Dağılın yoksa müdahale edeceğiz. Burayı boşaltın uyarısında bulundu. Bunun üzerine Türkdoğan "Ayrılıyoruz. Sizler şu anda bile bize müdahale ediyorsunuz. Tamam, boşaltıyoruz" dedi. TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı da "Hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bu ortamı mutlaka hep beraber aşacağız arkadaşlar" dedi.

